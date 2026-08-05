Темпы поставки ракет для Patriot в Украину в этом году сократились в три раза, - Зеленский

В то же время у партнеров на складах остаются эти боеприпасы, подчеркнул президент.

В этом году поставки противоракетных ракет из-за рубежа в Украину значительно сократились. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Количество ракет для ПВО в поставках сократилось втрое по сравнению с 2025 годом. И речь идет не только об этом летнем периоде, но и обо всех периодах первого полугодия 2026 года. У партнеров ракеты есть. Важно, чтобы все же были приняты необходимые политические решения относительно поставок и ускорения производственных процессов, в частности локализации в Украине. Это то, что может ощутимо поддержать не только нашу страну, но и глобальную защиту жизни", - сказал Зеленский по итогам встречи с украинскими военными.

Президент также добавил, что обсудил с военными и спецслужбами приоритеты в отношении дальнобойных ударов по РФ.

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"Продолжаются операции по российским нефтяным объектам и нефтеперерабатывающим предприятиям. Цена затягивания войны для агрессора будет расти. Важно, чтобы санкции со стороны партнеров против России усиливали наше дальнобойное воздействие. Будем говорить об этом с ключевыми государствами. Есть меры, которые стоит дополнительно реализовать в санкционной политике", - добавил Зеленский.

Нехватка Patriot в Украине: что известно

Ранее издание Financial Times сообщало, что президент США Дональд Трамп отказал Зеленскому в просьбе передать Украине сотни ракет для Patriot. Глава Белого дома объяснил это решение нехваткой антибаллистических ракет на складах в США, а также их необходимостью для американских войск на Ближнем Востоке.

Отметим, что во время очередной баллистической атаки РФ в ночь на 5 августа россияне использовали почти три десятка ракет. По данным Воздушных сил, украинские защитники не сбили ни одной из них.

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