В РФ взорвали автомобиль с разработчиком ударных дронов 'Упырь' (видео)

По данным российских СМИ, в результате инцидента тяжелые травмы получил директор предприятия по производству беспилотников "Упырь" Владимир Ткачук.

В России произошел взрыв автомобиля, в результате которого, по сообщениям местных СМИ, пострадал директор предприятия по производству дронов "Упырь" Владимир Ткачук.

Как пишет российское издание E1 со ссылкой на источник, инцидент произошел в поселке Великий Виток Свердловской области. По предварительной информации, взорвался автомобиль Mercedes.

В результате взрыва тяжелые ранения получил именно Ткачук. По данным СМИ, мужчину госпитализировали в реанимацию, где он находится в тяжелом состоянии.

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Также источник утверждает, что следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Дроны "Упырь" – справка

"Упырь" – российский ударный FPV-дрон, который начали применять во время полномасштабной войны против Украины. Беспилотник предназначен для поражения бронетехники, укреплений и живой силы, а также может использоваться для атак на низковысотные воздушные цели.

Дрон оснащается боеприпасами различных типов и управляется оператором в режиме реального времени с помощью FPV-системы. Производство "Упырьов" осуществляется в России для нужд её вооружённых сил.

Ликвидация военных преступников – последние новости

Напомним, вечером 1 августа произошел взрыв в элитном ресторане Balzi Rossi в центре Москвы. Согласно данным российского министерства внутренних дел, в результате взрыва 3 человека погибли, а более 20 получили ранения.

По данным российских СМИ, целью взрыва мог быть главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Александр Чайко, которого в Украине судят за военные преступления. В начале полномасштабной войны он командовал войсками, участвовавшими в бучанской резне, а главкомандующим его назначили в мае этого года.

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