На юге Одесской области водоемы окрасились в красный цвет: что произошло (видео)

По словам ученого, этому способствуют несколько факторов.

В Одесской области, на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы", некоторые водоемы стали красными – их "окрасили" микроорганизмы, которые из-за жары массово размножились.

Об этом рассказал доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев, который обнародовал соответствующие кадры.

"Красная или розовая окраска некоторых соленых водоемов в Национальном парке "Тузловские лиманы" вызвана массовым размножением микроорганизмов-экстремофилов при высоких температурах и активном испарении воды летом", – говорится в сообщении.

По словам ученого, основными факторами этого явления являются микроводоросли Dunaliella salina. В обычных условиях эта одноклеточная водоросль имеет зеленый цвет. В то же время при повышении солености воды (свыше 200–300 промилле) и сильном солнечном излучении она синтезирует огромное количество бета-каротина – пигмента красно-оранжевого цвета – для защиты от ультрафиолета и фотоокисления, – объясняет учёный.

​Галофильные археи (в частности, Halobacterium) – при дальнейшем испарении водоёма и выпадении соли в осадок процветают солелюбивые археи.

"Они содержат пигмент бактериородопсин, который усиливает пурпурно-красные оттенки водоема", – рассказал Русев.

Редкие растения

Как писал УНИАН, в Одесской области, на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы", начало цвести редкое растение – мачок желтый. Доктор биологических наук Иван Русев рассказал, что мачок начал цвести в середине лета, растение занесено в Красную книгу Украины. Мачок желтый растет в литоральной полосе по берегам Черного моря и лиманов. В указанном национальном парке этот цветок растет лишь на двух участках пересыпа, где полностью отсутствует антропогенная нагрузка, и где он находится под строгой охраной.

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