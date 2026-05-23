В Польше оштрафовали и депортировали украинского блогера за поездку в заповедник

Блогер из Украины заехал в заповедную зону в Польше и вызвал международный скандал.

Украинский блогер Андрей Гаврилов оказался в центре скандала в Польше после того, как опубликовал фото автомобиля возле знаменитого озера Морске-Око, расположенного на территории Татранского национального парка. Территория считается заповедной, а проезд частного транспорта туда строго запрещен.

В соцсетях блогер написал, что они стали "первыми людьми в истории", которые доехали к озеру на машине. Позже он заявил, что неправильно понял дорожный знак и решил, будто речь идет не о запрете движения, а о сложной горной дороге.

В результате польская полиция остановила Гаврилова уже на обратном пути. Ему выписали штраф в размере 100 злотых и начислили восемь штрафных баллов. При этом сам блогер признал нарушение и извинился перед поляками, однако добавил, что "это фото стоило этих 100 злотых".

Ситуация получила широкий общественный резонанс. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал инцидент вызывающим "возмущение" и поручил МВД срочно разобраться в ситуации.

Позже директор Татранского национального парка Шимон Зьобровский сообщил, что охрана парка дополнительно оштрафует украинца еще на 1000 злотых за нарушение правил природоохранной зоны.

Кроме того, глава МВД Польши Марцин Кервинский заявил, что по запросу полиции блогеру запретят въезд на территорию страны сроком на пять лет "из-за нарушения общественного порядка".

Отметим, Морске Око – одно из самых известных горных озер Польши и популярное туристическое место в Татрах. Территория находится под строгой охраной из-за уникальной экосистемы и редких видов флоры и фауны.

