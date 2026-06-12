ООН подсчитала число украинских беженцев и переселенцев

Многие украинцы вынуждены возвращаться из-за исчерпания финансовых ресурсов, а также сокращения или прекращения программ поддержки в странах Евросоюза.

Более 9,6 млн украинцев продолжают оставаться беженцами и внутренне перемещенными лицами из-за полномасштабной войны, развязанной Россией. Об этом говорится в новом отчете Global Trends Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Согласно данным организации, по состоянию на конец 2025 года за пределами Украины находились 5,9 млн украинских беженцев. Большинство из них проживает в европейских странах. Еще 3,7 млн человек имеют статус внутренне перемещенных лиц и остаются на территории Украины.

Кроме того, более 10,8 млн жителей страны нуждаются в экстренной гуманитарной помощи. В ООН связывают это с последствиями войны, в частности с разрушением гражданской и энергетической инфраструктуры.

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Вместе с тем за последний год было зафиксировано возвращение около 718 тысяч украинцев. Речь идет как о людях, вернувшихся из-за границы, так и о тех, кто покинул прифронтовые районы и впоследствии вернулся домой.

Однако в ООН отмечают, что подобные возвращения не всегда являются добровольным выбором. Многие украинцы вынуждены возвращаться из-за исчерпания финансовых ресурсов, а также сокращения или прекращения программ поддержки в странах Евросоюза. При этом угрозы безопасности и риск новых обстрелов в Украине сохраняются на высоком уровне.

В глобальном масштабе число людей, вынужденно покинувших свои дома из-за войн, насилия и преследований, составило 117,8 млн человек. Это на 4% меньше, чем годом ранее, и стало первым снижением показателя за последнее десятилетие.

По данным ООН, в 2025 году домой вернулись около 14,7 млн человек – это второй по величине показатель с 1965 года. Украина вошла в число шести стран мира, где было зафиксировано наибольшее количество возвращений беженцев и внутренне перемещенных лиц.

В то же время в организации подчеркивают, что многие люди возвращались в условиях разрушенной инфраструктуры, ограниченного доступа к базовым услугам и сохраняющихся угроз для жизни.

В отчете также отмечается, что Украина остается среди пяти стран мира с крупнейшими потоками беженцев и людей, нуждающихся в международной защите.

Украинские беженцы

По состоянию на конец 2025 года в Европе находилось более 20 млн вынужденно перемещенных лиц, включая 5,2 млн украинских беженцев. Основными странами, принявшими украинцев, остаются Германия, где проживает 23% от общего числа беженцев из Украины, и Польша, на которую приходится 19,5%.

Как заявил пресс-секретарь Европейской комиссии Маркус Ламмерт, в ЕС пока не приняли окончательного решения о возможном продлении режима временной защиты для граждан Украины после марта 2027 года. Дискуссии между Еврокомиссией и государствами-членами Союза продолжаются.

По словам директора Института демографии и социальных исследований НАН Украины Эллы Либановой, сейчас в странах Евросоюза находятся более 4 миллионов украинцев. Люди продолжают уезжать за границу, но далеко не такими темпами, как в начале 2022 года. Согласно данным эксперта, по состоянию на 1 марта в странах Евросоюза находятся 4,4 миллиона человек. В основном это те, кто уехал в 2022 году.

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