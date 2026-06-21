Во Франции разгорелся политический конфликт из-за ордена Зеленского и Польши

Во Франции разгорелся спор между Габриэлем Атталем и Жорданом Барделлой по поводу Украины, Зеленского и отношений с Польшей после встречи с польским президентом.

Во Франции развернулась острая политическая дискуссия между лидером президентской партии "Возрождение" Габриэлем Атталем и председателем партии "Национальное объединение" Жорданом Барделлой. Причиной спора стали отношения между Украиной и Польшей, а также отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Конфликт разгорелся после встречи Барделлы с президентом Польши. Атталь заявил, что вскоре после этой встречи польские власти лишили Зеленского высшей государственной награды страны.

"Логично для партии, которая ещё в 2022 году выступала за военный союз с Россией", – написал Атталь, намекая на позицию "Национального объединения".

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В ответ Жордан Барделла резко раскритиковал позицию Атталя и затронул тему исторической памяти.

Французский политик спросил, поддерживает ли его оппонент решение о присвоении одной из украинских воинских частей названия УПА. По словам Барделлы, такая позиция может серьезно осложнить отношения Франции с Польшей и вызвать непонимание со стороны Израиля.

"Это абсурдная позиция, которая может испортить отношения с Польшей – дружественным государством, которое вполне обоснованно возмущено, а также с Израилем, который уже выразил протест", – заявил он.

Барделла также добавил, что подобные заявления вызывают беспокойство, учитывая политические амбиции Атталя и его стремление играть важную роль в будущем Франции и Европы.

Обмен обвинениями между французскими политиками стал очередным проявлением дискуссий в Европе вокруг сложных исторических вопросов, которые периодически возникают в отношениях между Украиной и Польшей.

В то же время полемика между Атталем и Барделлой быстро вышла за рамки исторической тематики и превратилась в очередной эпизод внутриполитической борьбы во Франции, где вопросы поддержки Украины и отношения к России остаются одними из самых чувствительных.

Что предшествовало

Напомним, президент Украины направил орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому. Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram, опубликовав фото из отделения "Новой почты", где оформлял отправку награды. В своём посте Зеленский привёл слова польского президента о том, что орден Белого Орла – это не просто награда, а символ доверия Речи Посполитой, который подразумевает не только заслуги, но и уважение к общим ценностям. Он также отметил, что если этот символ может оставаться у Екатерины II, Бенито Муссолини и Герхарда Шредера, то Украина не будет это оспаривать.

Впоследствии второй и третий президенты Украины – Леонид Кучма и Виктор Ющенко – заявили об отказе от польских орденов "Белого Орла" в знак солидарности с действующим президентом Владимиром Зеленским, которого ранее лишили такой же награды по решению президента Польши Кароля Навроцкого.

Леонид Кучма напомнил, что был удостоен польской награды в 1997 году, когда главой Польши был Александр Квасьневский.

Позже об отказе от ордена сообщил и пятый президент Украины Петр Порошенко. В своём посте в Facebook он назвал решение Кароля Навроцкого "ошибочным" и "несправедливым по отношению к украинскому народу".

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