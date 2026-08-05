РФ способна ежемесячно запускать около 100 баллистических ракет по Украине, – Флэш

В настоящее время противник использует больше боеприпасов, поскольку ему нужна "показательная реакция".

Атаки, подобные той, которую РФ провела в ночь на 5 августа, будут продолжаться и в дальнейшем. Об этом заявил Сергей (Флэш) Бескрестнов, специалист по радиотехнологиям и советник президента Украины.

"По моим оценкам, враг может запускать по нам около 100 баллистических ракет каждый месяц. Сейчас эта интенсивность возросла, потому что им нужна такая демонстративная реакция. Сейчас атаки происходят частично за счет резервов. Но в дальнейшем атаки будут составлять, я так считаю, около 100 баллистических ракет каждый месяц", – сказал Флэш.

Он добавил, что РФ знает, где находятся некоторые украинские склады и другие цели, поскольку это "абсолютно открытая информация". По словам эксперта, россияне используют украинцев для отслеживания активности вокруг этих объектов, после чего атакуют их.

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"Нанимается человек, предатель, за несколько тысяч гривен, который наблюдает за тем, что происходит на складе. То есть, какое там движение грузовиков, какой объем, затем эта информация доходит до России и принимается решение о нападении", – пояснил Флэш.

На этом фоне эксперт призвал бизнес диверсифицировать риски и сократить трафик к своим складам, чтобы не привлекать внимание РФ.

"Если у вас есть, например, транспортный парк – не нужно, чтобы несколько сотен грузовиков парковались на одной площадке. Я уже вижу с утра, как многие представители бизнеса распределяют грузовики по разным местам, это очень правильное решение, не нужно такого скопления. И старайтесь перестраивать логистические каналы. То есть временно не должно быть больших складов… Это вопрос выживания. В дальнейшем атак будет все больше. И враг будет искать такие склады, чтобы нанести по ним удар и добиться дефицита различных товаров у нас", – отметил Флэш.

Российские атаки на Украину: важные новости

Напомним, в ночь на 5 августа российские оккупанты нанесли удары по ряду складов украинских компаний. Под ударом оказались крупнейший склад "Розетки", два комплекса "Эпицентра" и центр "Новой почты".

Между тем СМИ сообщают, что США отказали Украине в передаче ракет для систем Patriot, способных сбивать российские баллистические ракеты. Президент США Дональд Трамп обосновал это решение тем, что Вашингтон сам испытывает нехватку таких ракет на собственных складах.

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