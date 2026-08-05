Лишь 2 % людей находят правильный ход в этой головоломке со спичками: видите ли вы его

Задачки со спичками стали любимым времяпрепровождением тысяч интернет-пользователей.

Проверьте свою зоркость и сообразительность с помощью этой визуальной загадки, которая стала вирусной в социальных сетях благодаря своей забавной динамике.

Это интеллектуальное задание заключается в том, чтобы переместить одну спичку, чтобы получить правильное уравнение. Для многих это, возможно, окажется непростой задачей. Решитесь принять участие? Если да, то прочитайте ниже, в чем заключается задание.

Задачи со спичками стали любимым времяпрепровождением тысяч интернет-пользователей. Однако лишь небольшой группе удаётся справиться с ними в установленное время.

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Визуальная головоломка со спичками

Как уже отмечалось, задача этой вирусной головоломки заключается в том, чтобы переместить одну спичку, чтобы правильно составить уравнение. Чтобы усложнить задачу, на её выполнение отведено всего 6 секунд. На следующем изображении вы видите математическую задачу, но она заканчивается неправильным результатом: 5 – 9 = 6

Чтобы найти решение, чрезвычайно важно мыслить нестандартно, устранить любые отвлекающие факторы, быть сосредоточенным на 100% и набраться терпения.

Решение визуальной головоломки со спичками

Если вы дошли до этого места, то, без сомнения, вам не удалось разгадать математическую головоломку или вы решили воспользоваться "упрощенным путем", чтобы быстро узнать ответ.

Ниже мы приводим решение этой чрезвычайно сложной головоломки.

Если вы нашли решение, попробуйте исправить равенство и перетащить две спички.

А в этой математической головоломке нужно переместить только одну спичку, чтобы получить правильный ответ.

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