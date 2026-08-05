Новейшие американские истребители F-35C уже выглядят совершенно 'ржавыми' (видео)

Под воздействием агрессивной морской среды и сложных погодных условий внешнее покрытие самолетов со временем меняет свой вид.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) показало видео взлета палубного F-35C, который вылетел на выполнение задания. На первый взгляд может показаться, что борт покрыт ржавчиной, а его стелс-покрытие местами облупилось. На самом деле же такой внешний вид, вероятно, объясняется обычным обесцвечиванием, сообщает Defense Express.

Американский авианосец USS Abraham Lincoln (CVN 72) уже более 200 дней не заходил в порт и активно участвует в боевых операциях против Ирана. Длительное пребывание в море и постоянная эксплуатация в сложных условиях не могли не отразиться на состоянии палубных самолетов.

По словам специалистов портала, на внешний вид покрытия F-35C повлияло сочетание агрессивной морской среды и сложных погодных условий. Из-за этого покрытие тускнеет и меняет оттенок.

В то же время эти изменения носят преимущественно косметический характер и не влияют на стелс-характеристики самолета. Само покрытие, вероятно, также не подвергается физической деградации.

В морских условиях действительно существует риск появления коррозии, однако компания Lockheed Martin (производитель F-35) уверяет, что для борьбы с ней действует специальная программа, включающая комплекс мер и процедур для защиты самолета в различных условиях эксплуатации. В последние годы эти меры были дополнительно усилены.

В Defense Express напоминают, что резкое изменение внешнего вида покрытия самолетов уже происходило ранее. Год назад эксперты сообщали о подобном явлении на истребителях F-15E, которые были развернуты на Ближнем Востоке.

Тогда изменение внешнего вида покрытия объяснили эксплуатацией в экстремальных погодных условиях региона. В Военно-воздушных силах США подчеркивали, что это лишь косметический эффект, который не влияет на боевые возможности самолета.

Специалисты считают, что кампания на Ближнем Востоке стала своеобразным полигоном для проверки эффективности процедур обслуживания палубных F-35C и поддержания их боеготовности в условиях длительной эксплуатации.

Накопленный опыт поможет определить направления для совершенствования, которые могут оказаться критически важными во время потенциальных конфликтов гораздо большего масштаба, например, с КНР.

Истребитель F-35 – другие новости

Отметим, что программа F-35 активно развивается, несмотря на трудности, характерные для любой новой техники. На сегодняшний день введены в эксплуатацию три основные модификации самолета – стандартный F-35A, самолет с коротким взлетом и вертикальной посадкой F-35B и палубный F-35C.

Общее количество построенных машин всех типов превышает 1300 единиц, что делает F-35 самым массовым истребителем пятого поколения в истории. Самолет продолжают получать новые пользователи. Недавно его официально приняла на вооружение Польша.

Среди экспертов ведутся дискуссии о возможной передаче F-35 Украине, однако этому мешает множество препятствий, в частности отсутствие инфраструктуры для эксплуатации стелс-истребителей.

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