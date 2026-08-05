Varus поглощает обширную сеть магазинов 'возле дома': стали известны детали сделки

Ритейлер планирует расширить новый формат работы.

Торговая сеть Varus официально приобрела сеть магазинов "Коло", насчитывающую 254 магазина. Подробности сделки сообщила Ассоциация ритейлеров Украины.

"Приобретение "Коло" – логическое продолжение нашей стратегии расширения. Команда "Коло" накопила уникальный опыт в сегменте convenience, который мы намерены усилить масштабными ресурсами Varus в сфере закупок, маркетинга и IT", – говорит коммерческий директор Varus Александр Булгаков.

После завершения поглощения объединенная сеть будет управлять 374 магазинами с общим числом сотрудников более 9 000 человек.

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"На сегодняшний день мы – одна из крупнейших компаний в сегменте convenience store, годовой товарооборот которой составляет почти 4 млрд грн. Мы уверены, что объединение с Varus открывает новый этап для нашей сети", – сообщает генеральный директор сети "Коло" Денис Здоренко.

Дальнейшая интеграция "Коло" будет проходить с акцентом на непрерывность операционных процессов. Среди ключевых направлений – развитие логистики и закупок, расширение ассортимента, цифровых сервисов и программ лояльности, а также внедрение технологических решений.

Справка УНИАН. "Коло" – одна из крупнейших сетей в Украине, работающая в сегменте convenience retail. Это формат небольших магазинов рядом с домом, работой или просто в людных местах, ориентированный на быструю покупку продуктов, готовых блюд и товаров повседневного спроса. Формат convenience store активно развивается в Украине.

Сеть "Коло" работает на украинском рынке с 2017 года и насчитывает 254 магазина в Киеве, Киевской области, Одессе и Одесской области. Ежедневно более 1 100 её сотрудников обслуживают свыше 70 тысяч покупателей.

Супермаркеты в Украине – последние новости

В середине мая сеть "Сильпо" поглотила четыре региональные сети – "Арсен", "Фреш", "Союз" и "Квартал" – которые принадлежали компании "Евротек".

Уже в начале июня сеть супермаркетов "Фора" взяла под управление около 180 магазинов другой крупной сети "Бадьорый" и значительно расширила свое присутствие в Киеве и Киевской области.

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