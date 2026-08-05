Кроссовки из 90-х снова в моде: женщины старше 50 лет выбирают именно эту модель (фото)

Легкие, дышащие и универсальные - эта модель сочетает тренды 90-х с комфортом, который особенно ценят женщины зрелого возраста.

Когда речь заходит об удобной обуви для долгих прогулок, многие сразу вспоминают Nike или New Balance. Однако этим летом все больше женщин старше 50 лет делают ставку на другую американскую марку. Ее кроссовки в стиле 90-х сочетают комфорт, практичность и универсальный дизайн, благодаря чему стали настоящим фаворитом сезона, пишет журнал ELLE.

Подологи отмечают, что обувь Skechers хорошо подходит людям, которые много времени проводят на ногах или сталкиваются с дискомфортом и усталостью стоп. Широкая колодка не сдавливает ногу, мягкая амортизация снижает нагрузку при ходьбе, а сами модели рассчитаны на ежедневное использование. Именно поэтому многие покупатели считают их удачным вложением на несколько лет.

Особенно привлекательной покупку делает распродажа. Один из самых популярных вариантов лета 2026 года подешевел на 35%. Благодаря этому модель быстро стала бестселлером в интернете. Чаще всего ее выбирают женщины старше 50 и 60 лет, которые регулярно гуляют, ведут активный образ жизни и хотят найти обувь, которая будет одновременно удобной, легкой и стильной.

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Одной из самых востребованных моделей стали Skechers Bobs Squad Chaos. Они оснащены фирменной стелькой Memory Foam, которая адаптируется к форме стопы и делает каждый шаг более комфортным. Легкий корпус уменьшает ощущение усталости, верх из сетчатого материала обеспечивает хорошую вентиляцию даже в жару, а гибкая подошва с надежным сцеплением помогает уверенно чувствовать себя на разных поверхностях.

Еще одно преимущество модели - универсальный внешний вид. Классический силуэт в духе 90-х легко сочетается как с брюками и джинсами, так и с летними платьями или юбками. Кроссовки выпускаются не только в светлом оттенке, но и в черном, сером, темно-синем, коричневом и розовом цветах, поэтому подобрать пару под свой гардероб не составит труда. Именно сочетание практичности, комфорта и лаконичного дизайна сделало эту модель одним из главных хитов сезона среди женщин зрелого возраста.

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