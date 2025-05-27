По мнению экспертов, в долгосрочной перспективе это может подорвать международное право.

Если президент США Дональд Трамп признает захват Россией земель как часть мирного соглашения, он рискует разрушить расследования военных преступлений, ослабить верховенство закона и создать опасный прецедент для других агрессивных держав. Об этом пишет Politico.

"Это очень опасный прецедент, если такие вещи вообще будут включены в повестку дня мирных переговоров. Это не должно быть чем-то на повестке дня", - предупредила Ирина Марчук, доцент кафедры международного уголовного права Копенгагенского университета.

Отмечается, что на карту поставлен принцип, который регулировал международные отношения со времен окончания Второй мировой войны - границы не могут быть изменены силой. Послание "кто сильнее, тот и прав" будет применяться не только к России, но и к угрозе Китая захватить Тайвань, а также к странам, которые, по мнению Трампа, могут быть аннексированы США: Гренландия, Канада и Панама.

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"Это формирует то, как мы думаем о правилах. Где это создаст прецедент? Становится сложнее критиковать державу среднего размера за попытку сделать что-то подобное у себя на заднем дворе, потому что они могут указать на это и сказать: "Посмотрите, что там произошло - почему я не могу сделать то же самое?", - сказал Лаури Мялксоо, профессор международного права в Тартуском университете в Эстонии.

Ян Воутерс, профессор международных отношений юриспруденции в Лёвенском католическом университете в Бельгии, считает, что если Россия получит юридическое признание своего владения Крымом, особенно задним числом до 2014 года, "это будет означать, что все официальные действия, которые произошли там, в Крыму, приписываются России и больше не имеют никакого отношения к Украине".

Посол Украины по особым поручениям Антон Кориневич заявил, что признание Крыма - это "красная линия" Украины.

Важно, что эта твердая позиция пересекается с более широкими правовыми усилиями по привлечению России к ответственности. Ранее в этом месяце европейские страны объявили о создании нового специального трибунала, который мог бы предложить Украине новый правовой путь для оспаривания действий России в соответствии с международным правом. Кориневич добавил:

"Для Украины всегда было совершенно очевидно, и наша твердая позиция заключается в том, что агрессия началась в 2014 году. Очень важно, чтобы трибунал смог охватить события, которые произошли до 2022 года".

Отмечается, что на мировой арене международного права шаги крупной державы, такой как США, по вопросу об ответственности за войну или признании Крыма российским, могут иметь серьезные волновые эффекты, как в политическом, так и в экономическом плане, подрывая хрупкий международный консенсус.

"С юридической точки зрения Крым остается оккупированным. Но политические нарративы одного из ключевых игроков, которые поддерживали территориальную целостность [Украины], изменятся, экономические нарративы изменятся, и, конечно, все это окажет большое давление на консенсус большого числа стран. Это повлияет на политические резолюции международных организаций, например, ООН", - сказала юрист Дарья Свиридова.

По ее мнению, в краткосрочной перспективе компании, запрещенные европейскими санкциями, могут попытаться вернуться и вести бизнес в Крыму. В долгосрочной перспективе это может подорвать международное право.

"Очевидно, что это станет прецедентом и соблазном для других стран предъявить свои территориальные претензии силой", - добавила она.

Посол Украины в Турции Нариман Джелял, который был политзаключенным в РФ, встревожен тем, что дело, за которое он отправился в тюрьму, подрывается. Он сказал:

"Это огромное неуважение к тем, кто находится в Крыму. Оставить территорию и украинских граждан под оккупацией означает продолжение репрессий. Если Трамп сделает то, что он предложил, это не просто ужасно с точки зрения мировой политики, это ужасно для конкретных людей".

Джелял считает, что любой такой компромисс во имя прекращения войны в любом случае будет напрасным.

"Даже если США признают Крым российским, это не остановит Путина, потому что его цель - не Крым, а гораздо больше", - заключил он.

Претензии РФ на Крым

Россия пытается легализовать свою аннексию и злится на любую неудачу. Когда Международный уголовный суд классифицировал действия России в Крыму как оккупацию, Москва вышла из этого органа в 2016 году.

Она настаивает на том, что официальное признание Крыма - который она превратила в крупную военную базу с 2014 года - имеет важное значение для разрешения ее войны против Украины. В безуспешных мирных переговорах с Киевом после полномасштабного вторжения в 2022 году Россия потребовала, чтобы Украина признала Крым частью Российской Федерации.

В апреле администрация Трампа выдвинула идею признания Крыма юридически российским в рамках соглашения о прекращении войны в Украине.

Соединенные Штаты Америки не должны были начинать переговоры между Украиной и РФ с того, что Киев должен отказаться от части своих территорий. Такое мнение высказал генерал Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе.

Он считает, что Украина может вернуть Крым. По его мнению, это станет причиной перелома внутри самой РФ. Генерал отметил, что Путин не пойдет на дипломатические соглашения, которые будут предусматривать отказ от Крыма. Однако, по мнению Ходжеса, Украина это может сделать силой.

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