В то же время, если этот последний рывок не сработает, Трамп рассматривает возможность отказаться от мирных переговоров.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе, поскольку он все больше разочаровывается продолжающимися нападениями на Украину и медленными темпами мирных переговоров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По словам одного из собеседников, ограничения, скорее всего, не будут включать новые банковские санкции, но обсуждаются другие варианты давления на Путина, чтобы заставить его пойти на уступки, включая 30-дневное прекращение огня.

Однако, как пишет издание, Трамп также может решить не вводить новые санкции, а вместо этого выйти из переговоров.

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"По словам людей, знакомых с ходом его мыслей, Трамп также устал от мирных переговоров и рассматривает возможность отказаться от них, если последний рывок не сработает", - отмечают в WSJ.

При этом неясно, что произойдет, если США отступят от мирного процесса, и будет ли Трамп продолжать оказывать военную поддержку Украине.

"Президент Трамп ясно дал понять, что хочет видеть мирное соглашение, достигнутое путем переговоров. Президент Трамп также разумно держит все варианты на столе", - заявила изданию пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

Как отмечает WSJ, в течение нескольких недель Трамп сопротивлялся давлению, чтобы приструнить Путина за то, что тот не согласился на прекращение огня. Многие союзники Украины, в том числе сенатор Линдси Грэм, говорили Трампу, что Путин не хочет договариваться, и только наказание заставит его серьезно вести переговоры.

Как отмечают чиновники, на мышление Трампа повлияли три ключевых момента

Во-первых, его неприязнь к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который, как считал Трамп, поощряет дальнейший конфликт, настаивая на санкциях хотя именно Зеленский согласился на прекращение огня. В воскресенье, когда он обрушился с критикой на Путина, Трамп также раскритиковал Зеленского в посте в социальных сетях.

Трамп также считал, что дополнительные санкции против России не ограничат ее способность вести войну, но помешают усилиям по возрождению экономических связей между США и Россией.

Наконец, Трамп считал, что знает Путина и что российский лидер положит конец войне в качестве личной услуги. Однако нежелание Путина уступить испортило мнение Трампа о Путине, особенно после телефонного разговора на прошлой неделе, во время которого Путин отказался подписать соглашение о прекращении огня.

Трамп наконец осознал позицию Путина

Ранее Трамп обрушился на Путина с жесткой критикой, обвинив его в сумасшествии и безосновательных убийствах мирных жителей Украины.

"Он совершенно сошел с ума! Он без нужды убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и беспилотники запускают по городам в Украине без всякой причины", - написал Трамп.

Тем временем новый законопроект, который введет жесткие санкции против России, получил огромную поддержку в Сенате США как со стороны республиканцев, так и демократов. Некоторые члены Сената дали понять, что попытаются вынести его на голосование, не дожидаясь "зеленого света" от президента Дональда Трампа.

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