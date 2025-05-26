Путин не пойдет на дипломатические соглашения, которые будут предусматривать отказ от Крыма, убежден Ходжес.

Соединенные Штаты Америки не должны были начинать переговоры между Украиной и РФ с того, что Киев должен отказаться от части своих территорий. Такое мнение высказал генерал Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе в эфире Radio NV.

"Это еще до каких-либо реальных переговоров. Я не понимаю такого подхода, это неправильно. Украина не должна поддаваться давлению и отказываться от части территории. Особенно от такой стратегически важной, как Крым. Крым – это не просто клочок Украины из-за его географического положения", – сказал Ходжес.

Он считает, что Украина может вернуть Крым. По его мнению, это станет причиной перелома внутри самой РФ. Генерал отметил, что Путин не пойдет на дипломатические соглашения, которые будут предусматривать отказ от Крыма. Однако, по мнению Ходжеса, Украина это может сделать силой.

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"Я доверяю Генштабу ВСУ. Они очень разумно действуют. Надо изолировать Крым, чтобы россияне не могли ни попадать туда, ни отходить. Это означает, что тот большой мост рано или поздно должен быть уничтожен. Также Крым должен стать непригодным для использования. Это все можно сделать благодаря высокоточным ударам, спецоперациям и диверсиям. Когда Крым станет изолированным, тогда Украина сможет вернуть его. В конце концов надо будет войти туда войсками. Но я не представляю сейчас десантной операции, это нереально в условиях современной войны с дронами и дальнобойным оружием", – пояснил он.

Крым в оккупации: важные новости

Накануне спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук сообщил, что российские оккупанты продолжают готовить альтернативу Крымскому мосту в виде сухопутного коридора к оккупированному полуострову. По его словам, россияне понимают, что мост остается в поле зрения Украины.

По словам ветерана российско-украинской войны Исы Акаева, Украина способна выгнать российских захватчиков с оккупированного полуострова. Он также добавил, что его всегда раздражала риторика, согласно которой Крым во время переговоров выносили за скобки.

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