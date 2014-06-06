В Нормандии отмечают годовщину высадки союзников

В Нормандии начинаются торжества, посвященные 70-летию высадки войск союзников 6 июня 1944 года. Операция "Оверлорд" стала тогда крупнейшим сражением Второй мировой войны в этой части Европы, ознаменовав открытие Западного фронта, сообщает ИТАР-ТАСС.

Старт торжествам даст президент Франции Франсуа Олланд. В мемориале Музея мира, расположенном в городе Кане, он в ходе национальной церемонии возложит венки в память о погибших бойцах Движения Сопротивления, а также о гражданских жертвах боев в Нормандии и Бретани.

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Международная часть торжеств начнется на торжественном приеме, устроенном президентом Франции Франсуа Олландом в особняке Шато де Бенувиль, расположенном в 7 км от побережья. В этом районе во время высадки проходили интенсивные бои английского и французского десанта с немецкими войсками.

Кроме коронованных особ глав государств и правительств приглашения на прием от президента Франции получили также ветераны - по одному от каждого государства.

Основная международная церемония, которая будет транслироваться в мире для сотен миллионов телезрителей, состоится на побережье близ города Уистреам. Здесь 6 июня, во время операции "Оверлорд" находилась предназначенная для отрядов британцев зона высадки "Сорд" ("Меч").

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В церемонии примут участие лидеры 19 государств - участников войны.. Дуайеном (дуайен - протокольный глава дипломатического корпуса) является королева Великобритании Елизавета II, которая прибыла во Францию с государственным визитом впервые за много лет. Но главными гостями станут ветераны - их соберется около тысячи. Организаторами приняты особые меры заботы о бывших воинах - возраст большинства из них превышает 90 лет, есть и те, кому уже исполнилось 100 лет.