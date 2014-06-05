Путин на встрече в Нормандии будет сидеть недалеко от Порошенко - президент Франции

Об этом в четверг на пресс-конференции в Брюсселе по завершении саммита «Большой семерки» сообщил президент Франции Франсуа Олланд, передает собственный корреспондент УНИАН.

„Я пригласил избранного президентом Порошенко сразу после того, как он выиграл выборы. Я хотел, чтобы он был во Франции, потому что он представляет украинский народ. Он будет в Нормандии с президентом Путиным. Президент Путин знает, что он будет сидеть близко с избранным президентом Украины”, - сказал он.

Олланд подтвердил, что во время пребывания во Франции президента Путина, он будет иметь с ним двустороннюю встречу в Париже, во время которой будут обсуждаться как двусторонние отношения, так и кризис в Украине.

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Как сообщал УНИАН, Порошенко 6 июня осуществит визит во Францию по приглашению Олланда с целью участия в международных мероприятиях по случаю 70-й годовщины высадки десанта антигитлеровской коалиции в 1944 году в Нормандии.

На эти мероприятия в Нормандию приглашен и Путин.