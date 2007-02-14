Жак Ширак признался, что не раз спасал дочь от самоубийства

Жак Ширак. Фото AFP

За три месяца до выхода на пенсию президент Франции Жак Ширак решил рассказать о своих внебрачных романах и личной жизни семьи президента Франции. Познакомить читателей с «Незнакомцем из Елисейского дворца» (так называется книга о жизни Ширака) взялся журналист Пьер Пен, убежденный, что французы не знают толком не только претендентов на кресло президента, но и пока что действующего главу государства.

Ширак, как и многие французские политики, пользуется славой донжуана. В 2001 году Жан-Клод Ломон выпустил книгу воспоминаний личного шофера Ширака. В ней босс изображался бабником, не пропускавшим ни одной юбки. "У Ширака были отношения с соратницами по партии, секретаршами, со всеми, кто оказывался рядом хотя бы на пять минут", - писал Ломон. Любовные похождения Ширака попали и в бестселлер Sexus Politicus, повествующий о личной жизни политиков и вышедший в 2006 году.

Жак Ширак позволял себе заводить романы с журналистками, когда был премьер-министром в 70-е годы, но, по его словам, эти романы и вообще любовные переживания "не имели на него большого влияния и не сыграли определяющей роли в его жизни". Политик подчеркнул, что всех своих женщин он любил очень сдержано и никогда не помышлял о том, чтобы оставить свою супругу Бернадетту, встречаться с которой начал, когда они оба были студентами парижского Института политических наук. Кстати, Ширак признался, что дипломную работу за него написала Бернадетта.

Вначале своей политической карьеры Ширак непрерывно опаздывал на партийные совещания, отчего за ним навсегда закрепилась слава крайне непунктуального человека. И только в конце карьеры он признал, что причиной опозданий было психическое заболевание его старшей дочери Лоранс, тогда ей было 15 лет. Девушка страдала анорексией – отказ от пищи на почве нервного расстройства – и соглашалась есть лишь в присутствии отца. Частые попытки самоубийства Лоранс также были тяжелыми ударами для семьи.

Очевидно предстоящее окончание политической карьеры станет серьезным испытанием для Ширака, которого экс-президент Жорж Помпиду наградил прозвищем «бульдозер». Пока еще действующий президент Франции демонстрирует неготовность остановиться. Так, в эфире канала France 2 Ширак со скрипом признал, что «существует, конечно, жизнь и после политики». Но сразу же уточнил: «когда у меня уже не будет властных полномочий, я все равно постараюсь быть полезным своей стране».

По материалам The Times, Лента.ру, газета «Дело»