После Афганистана может последовать роспуск НАТО?

В Германии антиглобалисты из движения Attac изготовили и распространили около 150 тысяч поддельных номеров популярной газеты Die Zeit, сообщает телеканал ZDF.

В номере, датированным 1 мая 2010 года, стоят новости и материалы, которые антиглобалисты хотели бы в ближайшем будущем видеть на страницах большинства немецких газет.

Среди заголовков встречаются такие, как "Банки перешли в собственность государства", "За окончанием афганской кампании может последовать роспуск НАТО", "Волна судебных процессов против загрязняющих окружающую среду".

Поддельные номера несколько тоньше обычных, однако в остальном выполнены с безупречным качеством. Одновременно с поддельной бумажной версией в интернете появился альтернативный сайт die-zeit.net, который внешне в точности повторяет Zeit Online.

В написании около 30 статей, содержащихся в номере, приняли участие не только активисты Attac, но и известные журналисты. Среди них Гаральд Шуман (Harald Schuhmann) из "Tagesspiegel" и журналист "Financial Times Deutschland" Люкас Цайзе (Lucas Zeise).

Как сообщается, еще 100 тысяч поддельных номеров выйдут в понедельник, 23 марта, бесплатным приложением к изданию "Tageszeitung". Члены Attac отмечают, что появление поддельного Die Zeit является не просто показательной акцией, в номере приведены реальные альтернативные предложения по выходу из финансового и экономического кризиса.

Акция антиглобалистов из Attac является повторением аналогичной акции, проведенной в США неправительственной организацией Yes Men, участники которой раздали прохожим тысячи фальшивых номеров The New York Times. Среди прочего в номере говорилось, что Джордж Буш обвиняется в государственной измене, а национализированные нефтяные гиганты ExxonMobil и ChevronTexaco создают фонд для борьбы с глобальным потеплением.

