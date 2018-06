Трамп считает, что акции против него совершают "профессиональные протестующие"

Об этом он написал в своем Twitter.

"Только что закончились очень открытые и успешные президентские выборы. В настоящее время профессиональные протестующие, подстрекаемые СМИ, осуществляют акции протеста. Очень нечестно!" - написал Трамп.

Just had a very open and successful presidential election. Now professional protesters, incited by the media are protesting. Very unfair!