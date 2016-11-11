Трамп считает, что акции против него совершают "профессиональные протестующие"
Новый президент США, предприниматель Дональд Трамп заявил, что акции протеста против него осуществляются "профессиональными протестующими".
Об этом он написал в своем Twitter.
"Только что закончились очень открытые и успешные президентские выборы. В настоящее время профессиональные протестующие, подстрекаемые СМИ, осуществляют акции протеста. Очень нечестно!" - написал Трамп.
Just had a very open and successful presidential election. Now professional protesters, incited by the media are protesting. Very unfair!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 ноября 2016 г.
В США уже несколько дней во многих городах проходят акции протеста против избрания Трампа президентом. Массовые протесты в США начались после того, как стала очевидной победа на выборах Дональда Трампа. Акции прошли в десятках городов. Только ночью 10 ноября в Нью-Йорке арестовали около 50 протестующих.
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Много протестов происходят в городах с большими демократическими основами - в Атланте; Остине, штат Техас; Бостоне; Чикаго, Денвере; Филадельфии; Портленде, штат Орегон; Сан-Франциско, Сиэтле и Вашингтоне. В Чикаго CNN насчитал несколько тысяч протестующих, которые перекрыли улицу на полмили.
В городе Портленд, штат Орегон, по информации местной полиции, акции сопровождались многочисленными нарушениями закона и актами вандализма