У Эрдогана подтвердили призыв к восстановлению отношений с Россией

Данную информацию подтвердил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, передает Анадолу.

"Глава турецкого государства разделил боль утраты с семьей погибшего российского пилота и выразил надежду на то, что они простят", - отметил Калын.

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Ибрагим Калын отметил, что в послании президента Эрдогана звучит призыв к восстановлению традиционных дружественных отношений между Турцией и Россией, к сотрудничеству по урегулированию региональных кризисов и к совместной борьбе с терроризмом.

Пресс-секретарь президента Турции отметил также, что Турция и Россия солидарны в необходимости принятия мер, направленных на развитие двусторонних отношений.

Ранее 27 июня в Кремле заявили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган извинился перед президентом России Владимиром Путиным за сбитый российский самолет Су-24 и готов сделать все возможное для восстановления отношений между РФ и Турцией.

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Как сообщал УНИАН, 24 ноября 2015 года турецкий истребитель сбил российский Су-24, который нарушил воздушное пространство Турции.

Сообщалось, что российский самолет Су-24 несколько раз предупреждали на английском и русском языках, прежде чем тот вторгся в турецкое воздушное пространство. Кроме того, внешнеполитическое ведомство Турции предостерегло Москву, что именно Россия будет нести ответственность за любые опасные последствия.

После этого отношения двух стран резко ухудшились: Россия ввела в отношении Турции экономические санкции, объявила об отмене безвизового режима для турецких граждан и обвинила ее высшее руководство в закупках нефти у террористической группировки "Исламское государство".