У Путина рассказали об извинениях Эрдогана за сбитый российский Су-24

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Путин получил от Эрдогана послание, в котором "турецкий лидер высказал свою заинтересованность в урегулировании ситуации с гибелью российского военного самолета".

"Глава турецкого государства в послании выразил свое сочувствие и глубокие соболезнования семье погибшего российского пилота и сказал "извините". Эрдоган выражает глубокое сожаление по поводу произошедшего и подчеркивает готовность сделать все возможное для восстановления традиционно дружественных отношений между Турцией и Россией, а также совместно реагировать на кризисные события в регионе, бороться с терроризмом", - сказал Песков.

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Как сообщал УНИАН, в Кремле неоднократно заявляли, что Турция должна извиниться и компенсировать убытки за сбитый самолет для восстановления диалога.

24 ноября 2015 года турецкий истребитель сбил российский Су-24, который нарушил воздушное пространство Турции.

Сообщалось, что российский самолет Су-24 несколько раз предупредили на английском и русском языках, прежде чем тот вторгся в турецкое воздушное пространство. Кроме того, внешнеполитическое ведомство Турции предостерегло Москву, что именно Россия будет нести ответственность за любые опасные последствия.

После этого отношения двух стран резко ухудшились: Россия ввела в отношении Турции экономические санкции, объявила об отмене безвизового режима для турецких граждан и обвинила ее высшее руководство в закупках нефти у террористической группировки "Исламское государство".