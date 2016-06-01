В Кремле рассказали, что Турция должна сделать для улучшения отношений с Россией

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Президент буквально через несколько дней после убийства нашего летчика сказал, что после подобных агрессивных и предательских действий, естественно, российская сторона ожидает извинения, разъяснения причин произошедшего, выплаты компенсации за сбитый самолет и также компенсации семье погибшего летчика. Это было сказано без особых намеков, это было даже разъяснено достаточно однозначно на самых различных уровнях во главе с президентом. Я просто могу напомнить эти слова", - сказал Песков, комментируя высказывания президента Турции Реджепа Эрдогана о желании улучшить отношения с РФ.

Песков подчеркнул, что до сих пор никаких шагов в эту сторону турецкой стороной сделано не было.

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Как сообщал УНИАН, 24 ноября 2015 года турецкий истребитель сбил российский Су-24, который, как заявили в Анкаре, нарушил воздушное пространство Турции.

Сообщалось, что российский самолет Су-34 несколько раз предупредили на английском и русском языках, прежде чем тот вторгся в турецкое воздушное пространство. Кроме того, внешнеполитическое ведомство Турции предостерегло Москву, что именно Россия будет нести ответственность за любые опасные последствия.

После этого отношения двух стран резко ухудшились: Россия ввела в отношении Турции экономические санкции, объявила об отмене безвизового режима для турецких граждан и обвинила ее высшее руководство в закупках нефти у террористической группировки "Исламское государство".