Иран запретил своим гражданам совершать хадж - СМИ

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что данный запрет может негативно сказаться на денежных поступлениях для Саудовской Аравии.

Так, ежегодно она получает от религиозного туризма около $18 млрд, и иранцы составляют одну из наибольших групп паломников.

По официальным данным, ежегодно хадж к мусульманским святыням в Саудовской Аравии совершают около 600 тысяч иранцев.

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Вместе с запретом хаджа Иран также запретил импорт товаров из Саудовской Аравии. Эти действия стали ответом на разрыв дипломатических отношений и якобы авиаудар по иранскому посольству в Йемене.

Отметим, конфликт арабских стран с Ираном возник после казни 2 января в Саудовской Аравии 47 человек, в том числе богослова Нимра аль-Нимра, который был одним из лидеров шиитской общины в этой стране. Это вызвало акции протеста в странах региона (как в Иране, так и со стороны шиитов в Саудовской Аравии, Бахрейне и Ираке). В частности, участники акции в Тегеране устроили погром в саудовском посольстве и подожгли его.