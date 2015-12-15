Путин разрешил россиянам иметь одновременно два загранпаспорта

Об этом сообщает РБК со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

Ранее такое право могли иметь только те граждане России, чья деятельность связана с регулярными поездками за рубеж. Также отмечалось, что наличие в загранпаспорте россиянина отметки о въезде в одну страну может стать препятствием для получения визы в какую-то другую страну, недружественную первой.

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При этом вторым паспортом может быть только биометрический, который выдается на десять лет.

Напомним, Госдума 4 декабря окончательно одобрила законопроект, который разрешает россиянам иметь два загранпаспорта. Отмечается, что второй заграничный паспорт может понадобиться для беспрепятственного посещения стран, которые конфликтуют и имеют напряженные дипломатические отношения.