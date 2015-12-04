Россиянам разрешили иметь два загранпаспорта

За принятие документа проголосовали 440 депутатов, против – один.

Второй заграничный паспорт может понадобиться для беспрепятственного посещения стран, которые конфликтуют и имеют напряженные дипломатические отношения. К примеру, после поездки в Израиль во въезде в Иран будет отказано, передает Slon.

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Автором законопроекта стал депутат Ривзан Кубанов. Как пояснял ранее парламентарий, действующее законодательство разрешает иметь два загранпаспорта только тем, кто по роду деятельности должен не реже одного раза в месяц выезжать за границу.

Правительство РФ одобрило проект закона в сентябре. В кабмине при этом указали, что второй загранпаспорт должен быть паспортом нового образца. Это необходимо для получения достоверной информации об уже имеющихся документах: общая база паспортов нового поколения у ФМС есть, а базы с паспортами старого образца нет.