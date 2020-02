Веривший в плоскую Землю американец разбился на самодельной паровой ракете (видео)

В американском штате Калифорния погиб известный ракетостроитель-любитель и сторонник “теории плоской Земли” Майк Хьюз. Мужчина погиб при крушении своей самодельной ракеты на паровой тяге.

Как сообщает TMZ, инцидент произошел в субботу. Хьюз отправился в небо на своей ракете. На видео с места событий можно видеть, как от аппарата на большой высоте отделился посадочный парашют, но его никто не использует. Пилот по какой-то причине остался в ракете и разбился вместе с ней.

Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike#MadMikeHughespic.twitter.com/svtviTEi8f