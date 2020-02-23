Веривший в плоскую Землю американец разбился на самодельной паровой ракете (видео)

Майк Хьюз работал водителем лимузина, ракету он собирал в собственном гараже.

В американском штате Калифорния погиб известный ракетостроитель-любитель и сторонник “теории плоской Земли” Майк Хьюз. Мужчина погиб при крушении своей самодельной ракеты на паровой тяге.

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Как сообщает TMZ, инцидент произошел в субботу. Хьюз отправился в небо на своей ракете. На видео с места событий можно видеть, как от аппарата на большой высоте отделился посадочный парашют, но его никто не использует. Пилот по какой-то причине остался в ракете и разбился вместе с ней.

Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike#MadMikeHughespic.twitter.com/svtviTEi8f — Justin Chapman (@justindchapman) February 22, 2020

Это был не первый полет Хьюза. В марте 2018 года он уже летал на ракете - тогда ему удалось подняться на высоту почти в 600 метров и спуститься на Землю на парашюте. Ракету он собрал в собственном гараже.

Майк Хьюз работал водителем лимузина. Он верил, что земля на самом деле – не круглая, а плоская. Свою точку зрения активно отстаивал соцсетях. В будушем энтузиаст хотел построить мощную ракету, которая позволила бы ему проверить свою теорию.