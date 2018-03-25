Сторонник теории о плоской Земле улетел на собранной в гараже ракете

15:32, 25 марта 2018
Наука и IT
1155
Майк Хьюз все же осуществил полет на своей ракете, несмотря на насмешки скептиков / inhabitat.com Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/curiosities/2263231-amerikantsu-ne-razreshili-vzletet-na-sobrannoy-v-garaje-rakete.html

Как сообщает CNBC, со ссылкой на Associated Press, его ракета позволила ему взлететь на высоту в примерно 1875 футов (приблизительно 570 метров), после чего он приземлился с парашютом в пустыне Мохаве.

В ходе крайне опасного полета пилот практически не пострадал. После полета он заявил, что если не считать боли в спине, то он чувствует себя прекрасно.

Читайте такжеПентагон испытает лазерное оружие для установки на истребителях

«Я устал от разговоров о том, что мне не хватило смелости, и что я не построил ракету. Я устал от подобного. Я взял себя в руки и сделал это», - заявил Хьюз.

61-летний энтузиаст работает водителем лимузина. Для осуществления запуска он превратил мобильный дом-трейлер в рампу, позволяющую выполнить пуск под вертикальным углом. Данное приспособление якобы позволило ему обойтись без разрешения на запуск ракеты с общественной земли, о котором он ранее просил у властей. На протяжении нескольких месяцев Хьюз работал над своей ракетой в собственном гараже.

Майк Хьюз верит, что земля на самом деле – не круглая, а плоская. Свою точку зрения он активно отстаивает в соцсетях. В дальнейшем он хочет построить мощную ракету, которая позволит ему своими глазами проверить свою теорию.  

Как сообщалось, Хьюз планировал осуществить полет еще в ноябре прошлого года, однако тогда не получил разрешения. По его словам, Бюро по управлению государственными и общественными землями США не дало разрешение на старт ракеты с общественной территории, хотя год назад дало ему устное разрешение.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #полет#ракета