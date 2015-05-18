Обама завел страницу в Твиттере

Об этом свидетельствует первая и пока единственная запись на официальной странице американского лидера.

"Привет, Twitter! Это Барак. Действительно! Прошло шесть лет и они наконец-то дали мне мой собственный аккаунт", - написал Обама.

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Hello, Twitter! It'S Barack. Really! Six years in, they're finally giving me my own account. — President Obama (@POTUS) May 18, 2015

Как сообщал УНИАН, президент США Барак Обама и его супруга Мишель задекларировали свои доходы за 2014 год. Основные вложения семьи американского лидера приходятся на долговые обязательства Казначейства США.