Обама завел страницу в Твиттере
18:59, 18 мая 2015Мир
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Президент США Барак Обама завел страницу в Твиттере.
REUTERS
Об этом свидетельствует первая и пока единственная запись на официальной странице американского лидера.
"Привет, Twitter! Это Барак. Действительно! Прошло шесть лет и они наконец-то дали мне мой собственный аккаунт", - написал Обама.
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Hello, Twitter! It'S Barack. Really! Six years in, they're finally giving me my own account.
— President Obama (@POTUS) May 18, 2015
Как сообщал УНИАН, президент США Барак Обама и его супруга Мишель задекларировали свои доходы за 2014 год. Основные вложения семьи американского лидера приходятся на долговые обязательства Казначейства США.
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