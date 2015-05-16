Обама и его супруга обнародовали свои доходы

Президент США Барак Обама и его супруга Мишель задекларировали свои доходы за 2014 год. Основные вложения семьи американского лидера приходятся на долговые обязательства Казначейства США

Сведения о доходах семьи американского президента опубликованы на сайте Белого дома. Оценка финансового состояния Обамы и его супруги оцениваются от $1,9 млн до $6,9 млн, пишет РБК.

Основные вложения семьи американского президента приходятся на ценные бумаги, выпущенные Казначейством США. Их оценочная стоимость варьируется от $1,25 млн до $5,25 млн.

Остальные средства хранятся на пенсионных сберегательных счетах, текущих счетах, пенсионном фонде, а также на сберегательных счетах для оплаты колледжа дочерей Обамы – Малии и Саши.

Читайте такжеДоходы бюджета США в апреле достигли рекордного уровня

В прошлом году Обама получил $30 тыс. и $100 тыс. за счет авторских отчислений за две свои книги.

Расходы на ипотеку по приобретению дома в Чикаго составили от $500 тыс. до $1 млн.

В соответствии с федеральным американским законодательством, президент США, равно как и другие должностные лица, обязан каждый год декларировать стоимость своих активов и размер взятых обязательств. В прошлом году активы супругов Обама оценивались в $1,95-7,15 млн.