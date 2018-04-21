Премьер Армении Саргсян заявил о готовности покинуть свой пост после решения "глобальных проблем"

Демонстранты отвергли предложение Саргсяна сесть за стол переговоров.

Премьер-министр Армении Серж Саргсян заявляет, что готов оставить пост премьера после решения проблемы Карабаха.

Об этом сообщает "112", ссылаясь на пресс-службу правительства Армении.

"С моей стороны вступление на должность премьер-министра было обусловлено одним простым обстоятельством. В нашем регионе со сложной геополитикой и в период, полный новых вызовов, мы обязаны обеспечить безопасное развитие страны и продолжить усилия, направленные на достойное урегулирование проблемы Карабаха", - отметил Саргсян, отвечая на открытое письмо группы выпускников образовательного фонда "Луйс".

Только после решения глобальных проблем Саргсян готов передать кресло премьера другому кандидату.

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"По моим представлениям, указанные проблемы можно решить. После этого у руля власти могут стать другие деятели. В этом большом деле мы будем опираться и на потенциал сообщества "Луйс", - цитирует Саргсяна пресс-служба правительства.

Напомним, демонстранты отвергли предложение Саргсяна сесть за стол переговоров.

Акция протеста в Ереване продолжается с 13 апреля из-за конституционной реформы, согласно которой была изменена форма правления и страна вместо президентской республики стала парламентской. Ключевой персоной в стране становится премьер-министр. На должность премьера был избран экс-президент Серж Саргсян. Именно из-за его действий и его кандидатуры начались протесты.

Никол Пашинян во время митинга на площади Республики в Ереване заявил о четырех требованиях протестующих:

Саргсян должен уйти в отставку с поста главы правительства.

Парламенту необходимо избрать "представителя народа" премьер-министром.

Формируется временное правительство.

Назначаются досрочные парламентские выборы.

Ранее также сообщалось о том, что правоохранители задержали 233 человека в Ереване.