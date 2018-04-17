В Армении лидер оппозиции объявил о начале "бархатной революции" (фото, видео)

Пашинян демонстративно порвал уведомление полиции и заявил, что начинаются "тотальные акции неповиновения".

Протестующие в Ереване отказываются прекратить массовые акции против избрания парламентом Армении бывшего президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Обсуждение и голосование по его кандидатуре уже началось.

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Как передает DW, депутат парламента Армении Никол Пашинян, лидер оппозиционного движения, протестующего против кандидатуры экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера, заявил о создавшейся в республике "революционной ситуации". "В Армении установилась революционная ситуация. Я здесь и сейчас объявляю о начале "бархатной революции", - сказал Пашинян, выступая на площади Франции в центре Еревана. "Сегодня состоится самый крупный митинг в истории Армении", - сказал депутат, обращаясь к своим сторонникам.

Ранее Пашинян демонстративно порвал уведомление полиции с требованием о прекращении акции протеста, врученное ему заместителем начальника полиции Еревана Валерием Осипяном.

Утром на встрече со сторонниками в центре Еревана он призвал вновь блокировать улицы и работу государственных учреждений. "Блокируйте все улицы, останавливайте транспорт, избегайте насилия, будьте вежливы с полицейскими. Заходите во все госучреждения, не позволяйте работать", - сказал он. Пашинян также призвал заблокировать все подходы к зданию парламента Армении на проспекте Баграмяна.

Сторонники оппозиции окружили здание Генпрокуратуры, МИД, Центробанка, комитета по государственным доходам. У входа в каждое здание стоят по несколько человек, блокируя двери.

Демонстранты блокируют центр Еревана с 13 апреля. Прилегающий к площади Франции проспект Баграмяна перекрыт силами полиции, стянута спецтехника, в том числе водомет и бронемашины.

По словам Никола Пашиняна, полиция 17 апреля доставила в отделения несколько десятков участников протестного движения. "По нашим данным, в полицию увезли 30 человек. Это ничего не меняет. Мы продолжаем нашу тактику, хаотично передвигаемся и перекрываем улицы", - сообщил Пашинян журналистам.

Серж Саргсян уже занимал пост премьера Армении в 2007 - 2008 годах. В феврале 2008-го он был избран президентом страны и после переизбрания в 2013-м оставался на посту главы государства до 9 апреля текущего года.