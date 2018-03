Полиция задержала вора, который едва не оставил без «Оскара» лучшую актрису года

Мужчину, который похитил статуэтку «Оскар» у награжденной ею актрисы Фрэнсис Макдорманд, задержали правоохранители.

Как сообщает TMZ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, инцидент произошел на балу после церемонии награждения.

Актриса вовремя заметила кражу и обратилась к охранникам, которые нашли мужчину со статуэткой в руках и передали его полиции.

Security at the Governors Ball are looking for this guy, who grabbed Frances McDormand's Oscar and ran out with it. Wolfgang Puck's photographer stopped him, got the Oscar back, and the guy disappeared back into the ball. Apparently Frances has said to let him go. #Oscars#Dramapic.twitter.com/5tlsx4Ulwt