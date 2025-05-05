Хокинг дает Земле еще не более полутысячи лет.

Известный физик Стивен Хокинг еще несколько лет назад называл дату конца света, и она не так далека, как можно надеяться. При этом, как пишет издание farmingdale-observer.com, предупреждения Хокинга о будущем человечества теперь получили подтверждение от НАСА.

Предсказание Хокинга о гибели Земли

На саммите Tencent WE 2017 года в Пекине Хокинг предупредил, что наша планета может превратиться в "огромный огненный шар" примерно к 2600 году. Этот тревожный прогноз был основан на экспоненциальном росте населения и истощении ресурсов.

"К 2600 году Земля превратится в гигантский огненный шар. Человечество должно составить план, как покинуть планету, иначе мы рискуем вымереть", — заявил он во время своей презентации. Физик пояснил, что продолжающийся рост населения приведет к неустойчивой плотности, описав будущее, в котором люди будут стоять "плечом к плечу" по всему миру.

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Что говорит НАСА

Хотя НАСА явно не подтвердило названную Хокингом дату, агентство признало обоснованность заявленных им опасений.

Организация подтвердила, что человечество действительно столкнется с экзистенциальным риском, если текущие темпы потребления ресурсов сохранятся. По оценке НАСА, неконтролируемое истощение ресурсов может потенциально ускорить сроки экологического коллапса по сравнению с предсказаниями Хокинга.

Межпланетные решения для выживания человечества

Осознавая потенциальную непригодность Земли для жизни, Хокинг решительно выступал за создание межпланетных колоний. Он считал, что долгосрочное выживание человечества зависит от превращения в многопланетный вид. Эта точка зрения побудила его активно поддержать инициативу Breakthrough Starshot в 2016 году - проект запуска тысяч миниатюрных космических зондов, которые будут исследовать соседние звездные системы, потенциально выявляя пригодные для жизни планеты для будущей колонизации человеком.

Хокинг рассматривал это начинание как важнейшую страховку от вымираний на Земле, будь то в результате экологического коллапса, падения астероидов или других катастроф.

И хотя временные рамки Хокинга предусматривают несколько столетий для разработки решений, но оценка НАСА предполагает, что у нас может быть меньше времени, чем изначально предполагалось, подчеркивается в статье.

Научные прогнозы о конце света

Ранее суперкомпьютер смоделировал далекое будущее Земли, в котором выживание людей станет невозможным.

исследование предсказывает, что через 250 миллионов лет массивы суши Земли сольются в новый суперконтинент под названием Пангея Ультима. На этом массиве суши, который, вероятно, сформируется вблизи экватора, будут царить экстремальные температуры, удушающая влажность и повышенная вулканическая активность, что сделает большую часть планеты непригодной для жизни млекопитающих, и в частности, людей.

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