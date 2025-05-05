При этом о худшем из них дипломат предпочел не говорить в деталях.

Готовность России вести переговоры о завершении войны при посредничестве США свидетельствует о том, что Кремль не может справиться с этим самостоятельно с этим. Наиболее вероятным является сценарий завершения войны на рубежах линии фронта.

Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины, экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью изданию "Радио Свобода".

"Если бы у них была возможность довести войну до нужного им завершения военным путем, они бы ее довели. Я не верю в их добрые намерения, или, как они там называют, добрую волю, демонстрацию. Нет. Они бы, лучше, потом бы извинялись, захватив и уничтожив все, что они могут уничтожить. Если они готовы сейчас решить, это говорит только об одном. Что они почувствовали, что они не могут справиться физически. Они справятся через, может, десятки, 20, 30, 50 лет, но это недопустимые затраты. Это было в Афганистане, это было во Вьетнаме, большие страны тоже проигрывают. То, что мы с вами смогли, может, мы просто в силу трагедии, не осознанные, сколько мы много уже сделали", - отметил Пристайко.

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На уточняющий вопрос, как война закончится, Пристайко ответил: "Она, скорее всего, закончится на линии соприкосновения, которая сейчас есть". Фактически, речь идет о заморозке.

При этом дипломат отметил, что Украине точно не нужно признавать оккупированные территории российскими. К тому же, никто от Украины этого не требовал.

"Вести надо себя жестко. Разумно, вежливо, но жестко. У нас нет другого выхода больше", - добавил Пристайко, говоря о переговорах.

Дипломат также очертил наиболее приемлемый, по состоянию на сейчас, исходя из реальности сценарий завершения войны:

"В лучшем случае к нам приходят британские, французские и другие миротворцы. Мы получаем оружие - это лучший случай. Он все еще возможен. Украинцам в силу чего-то задается, что - нет. Это все еще возможно. И получая оружие от Германии, от всех остальных - это лучший случай. Средний случай - это мы соглашаемся на то, что сейчас существует, и ведем эти переговоры, которые мы сейчас ведем, не получая на нашей территории дружественных вооруженных сил. Худший случай - не хочу обсуждать".

Война в Украине - ход переговоров

Ранее Дональд Трамп заявил, что он может подписать законопроект сенатора Линдси Грэма о новых санкциях против России, если Кремль не докажет, что готов двигаться к мирному соглашению.

Трамп также заявил, что России не нужна часть Украины, она "хочет все".

"Россия хочет всю Украину. И если бы я не вмешался, они бы сейчас воевали за всю Украину. России не нужна та часть, которую она имеет сейчас. Россия хочет всю Украину. И если бы не я, они бы продолжали", - заявил он.

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