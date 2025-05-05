Говоря о параде на Красной площади эксперт отметил, что Украина не должна обеспечивать россиянам какую-то безопасность.

Вряд ли российский диктатор Владимир Путин готовится сейчас к перемирию и вообще к каким-то серьезным мирным переговорам.

Такое мнение высказал руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук в эфире Украинского радио.

"Ему мирные переговоры нужны только для того, чтобы продолжать войну. "Прекращение" огня также нужно Путину для продолжения войны", - отметил Лакийчук.

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Он вспомнил перемирие на Пасху и что делали россияне. "Они использовали повод этого перемирия как элемент улучшения своих позиций - для проведения инженерных работ, подвоза оборудования, осуществления попыток прорыва нашей обороны. В конце концов пример - переправа через Жеребец, которую враг привел во время этого "пасхального перемирия", хотя через несколько дней наши артиллеристы и дронщики эту переправу и уничтожили", - рассказал Лакийчу и добавил, что подобные перемирия никакой пользы не несут.

Говоря о параде на Красной площади эксперт отметил, что Украина не должна обеспечивать им какую-то безопасность.

"Когда президент Украины говорит, что мы будем действовать адекватно или зеркально, то это наиболее правильный подход. Другое дело - стоит ли наносить удар по кремлевским трибунам, ведь это будет наиболее защищенное место в российской системе обороны. Но, во-первых, сама угроза такая нужна и перспектива такого удара тоже нужна, потому что россияне будут стягивать ПВО под Москву максимально. А если под Москву на 9 мая стянут больше ПВО, то в других местах с законными военными целями на территории РФ ПВО будет меньше. И этим вариантом, как по мне, надо воспользоваться", - пояснил ситуацию эксперт.

Он отметил, что украинская разведка знает откуда оккупанты переместят системы ПВО и подтянут к Москве.

"На то у нас и разведка, что она определяет, где у нас и что перемещается. Последний удар по Крыму мы наблюдали вчера-позавчера... По большому счету, для того, чтобы прорваться в Севастополь, надо уничтожить или переместить ПВО с Тарханкута и Евпатории", - отметил Лакийчук.

Он добавил, что в оккупированном Крыму много полезных целей для поражения.

Война в Украине: новости

Вчера Воздушные силы разгромили командный пункт россиян под Бахмутом. По данным Генштаба, теперь существенно снижена способность оккупационных войск РФ осуществлять управление на Покровском направлении.

Также вчера кремлевский правитель заявил, что по его мнению примирение с Украиной неизбежно.

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