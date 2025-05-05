Информация будет полезна всем тем, кто решился на переезд в США.

Америка всегда привлекала людей из разных уголков мира - недаром это страна эмигрантов, приехавших в поисках лучшей жизни, свободы и возможностей. После начала полномасштабного вторжения некоторые украинцы тоже уехали в Штаты, но теперь беженцы опасаются, что Трамп выгонит их обратно на родину.

Тем, кто не боится такого исхода, а также украинцам, собравшимся ретироваться за океан, полезно будет узнать, какая средняя зарплата в США в месяц в разных уголках государства.

Какая средняя зарплата в США - официальные данные

Американское Бюро трудовой статистики BLS опубликовало сводки о занятости американцев и о размерах заработной платы, которую они получают. Там сказано, что средняя зарплата в мае 2024 года по всем штатам была равна 67 920 долларов.

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При этом, минимальная зарплата в 2025 году на федеральном уровне равна 7,25 долларам в час, но местные власти в том или ином округе вольны ее менять. На минимальную ставку могут рассчитывать люди без высокой квалификации, опыта и знания языка - грузчики, уборщики, курьеры, разнорабочие, упаковщики и так далее.

По данным сайта Numbeo можно выяснить уровень зарплаты по восьми наиболее платежеспособным штатам.

Средняя зарплата в США в год даже в пределах одного штата может разниться в зависимости от города. Тот же Numbeo пишет, что средняя зарплата в США после уплаты налогов в тех же восьми городах-столицах, а также самом крупном городе каждого штата будет разной:

Вашингтон, округ Колумбия - 6 016 $.

- 6 016 $. Бостон, Массачусетс - 5 687 $.

- 5 687 $. Олимпия, Вашингтон - 4 798 $ ( Сиэттл - 6 777 $).

- 4 798 $ ( - 6 777 $). Олбани, Нью Йорк - 3 933 $ ( Нью Йорк - 5 510 $).

- 3 933 $ ( - 5 510 $). Сакраменто, Калифорния - 4 376 $ ( Лос Анджелес -4 598 $).

- 4 376 $ ( -4 598 $). Аннаполис, Мэриленд - 6 409 $ ( Балтимор - 3 991 $).

- 6 409 $ ( - 3 991 $). Хартфорд, Коннектикут - 3 021 $ ( Бриджпорт - 3 416 $).

- 3 021 $ ( - 3 416 $). Джуно, Аляска - 4 159 $ (Анкоридж - 4 480 $).

При этом, по статистике BLS видно, что размер зарплаты зависит и от сферы деятельности.

Производство (8,7 млн ​​человек, среднегодовая зарплата - 50 090 $):

операторы ядерных реакторов - 122 830 $

распределители электроэнергии и диспетчеры 109 620 $

операторы электростанций 95 990 $.

Меньше всех получали швеи, работники химчисток, уборщики и другие неквалифицированные сотрудники в сфере текстильной промышленности.

Архитектура и инженерия (2,6 млн человек, среднегодовая зарплата - 103 980 $):

инженеры компьютерного оборудования - 156 770 $

инженеры-нефтяники - 153 560 $

инженеры аэрокосмической отрасли - 141 180 $

Геодезисты, картографы, инженеры по охране окружающей среды увидели на своих счетах зарплату, которая не только была ниже, чем у "коллег по цеху", но и даже оказалась ниже среднегодового показателя по США.

Интересно, что в сфере уборки и обслуживания работают 4,5 млн человек. И их среднегодовая зарплата, по данным BLS, составила 39 540 $. Больше всего людей получили работу помощниками по дому, в сфере ухода за пожилыми людьми и в бьюти-индустрии- 4 млн человек. За ними следуют продавцы розничной торговли и работники фаст-фудов - по 3,8 млн человек.

Какая средняя зарплата в США по профессиям

Из отчета BLS ясно, что медики в Америке зарабатывают чуть ли не больше всех - так, средняя зарплата врача в США за май 2024 года составила 105 220 $, где разные специалисты получают разную оплату труда, например:

челюстно-лицевой хирург - 360 240 $

стоматолог общего профиля - 196 100 $

акушерка - 128 110 $

анестезиолог - 336 640 $

акушер-гинеколог - 281 130 $

Неплохо, даже по американским меркам, зарабатывают IT-специалисты - средняя зарплата программиста в США составляет 116 810 $ в год, где разработчик ПО может получить 144 570 $ в год, веб-разработчик - 98 790 $, а специалист по анализу данных (Data scientists) - 124 590 $ в год.

Юристы и адвокаты также могут похвастаться хорошей зарплатой - средняя годовая у адвоката будет равна 182 760 $, у судьи - 143 110 $, у юрисконсульта - 180 790 $. В целом, средняя годовая зарплата у человека из сферы юриспруденции в США составляет 137 680 $, что уже немало.

Меньше всех зарабатывают те, кто работает руками. Так, сотрудник химчистки в год получит около 33 990 $, швея - 34 810 $, а парикмахер - 43 710 $. Средняя зарплата уборщика в США, по данным BLS, довольно мала - 39 540 $ в год, где горничная получит 36 180 $, а дезинсектор 37 400 $.

Нередки случаи, когда украинцы в Америке устраиваются водителями фур, но не все они знают, что средняя зарплата дальнобойщика в США зависит от типа грузовика. Например, водители легких грузовиков зарабатывают в год, в среднем, 47 950 $, а водители тяжелых грузовиков и тягачей с прицепами уже 58 400 $.

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