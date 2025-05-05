Синоптики предупреждают о грозе в ряде областей.

В Украине на сегодня, 5 мая, объявлено предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в ряде областей днем ожидаются грозы.

І уровень опасности объявлен в таких областях:

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Закарпатская;

Одесская;

Винницкая;

Черкасская;

Кировоградская;

Полтавская.

В понедельник украинцев ждет облачная погода с прояснениями. Прогнозируются кратковременные дожди. На Закарпатье, Одесской области и в большинстве центральных областей, а также местами и в северных областях днем будут грозы. Только на востоке и юго-востоке страны будет преобладать погода без осадков.

Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с, на востоке и юге страны днем местами порывы юго-западного ветра будут достигать 15-20 м/с.

Днем воздух прогреется до +20°...+25°, а в западных и северных областях похолодает до +11°...+16°.

На Киевщине также будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, а днем местами грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. По области столбики термометров покажут +11°...+16°, а в Киеве будет +14°...+16°.

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