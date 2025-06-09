По словам аналитика, вряд ли Россия готова решением о применении ядерного оружия разрушить мировой порядок.

Украина атаковала стратегические аэродромы РФ, которая постоянно привлекает компоненты ядерных сил для того, чтобы продолжать вести войну. Поэтому такое двойное назначение лишает страну "ядерного иммунитета", из-за чего возникает вопрос, насколько реальны ядерные угрозы России. Об этом говорится в материале "Эспрессо".

В частности эксперт Национального института стратегических исследований, соучредитель Концерна оборонной информации Алексей Ижак проанализировал такие угрозы и высказал свое мнение относительно их правдивости.

"Это хронический российский вопрос ядерной эскалации. В РФ его часто трактуют как право на иммунитет от наказания за агрессию. Российская ядерная доктрина в своем публичном изложении, закрепленная указом президента РФ №355 от 2 июня 2020 года и обновленная в ноябре 2024 года, предусматривает чрезвычайно широкий перечень оснований для применения ядерного оружия. Такая размытость формулировок создает впечатление, что Россия оставляет за собой право на ядерную эскалацию почти в любых критических обстоятельствах на поле боя", - объяснил специалист.

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В то же время, как говорит эксперт, в реальном мире "максималистская трактовка" теряет свой смысл. По его словам, настоящая война показывает, что ядерные угрозы являются существенными только тогда, когда речь идет об исключительных обстоятельствах, а именно угрозе существованию государства.

"Это является общепризнанным критерием, которого придерживаются другие ядерные государства и который воспринимается большинством неядерных стран. Иначе - разрушается мировой ядерный порядок. И вряд ли Россия готова, а другие ядерные державы позволят ей выйти за эти пределы", - подчеркнул Ижак.

Также он отметил, что РФ постоянно использует компоненты ядерных сил для ведения войны против Украины. В частности российские системы двойного назначения, а именно Искандер-М, Искандер-К, "Кинжал", Су-24М, Су-34, Ту-22М3 часто используются Россией в обычном снаряжении для ударов по нашему государству. Поэтому в таком случае РФ не должна ждать того, что их ядерный статус сможет предоставить им тот или иной иммунитет, считает эксперт.

"Украина систематически уничтожает и будет уничтожать эти системы на поле боя, и для Запада нет никакого аргумента, который мог бы опровергнуть логику действий Украины", - отметил специалист.

Он добавил, что страна-агрессор сама начала двигаться в этом опасном направлении и активно использовала его на публике, пока не появилась уязвимость ядерных платформ к новым средствам поражения.

В свою очередь уязвимыми оказались не только стратегические бомбардировщики, но и мобильные комплексы "Тополь-М" и "Ярс".

"На протяжении десятилетий Россия оправдывала свое сопротивление расширению НАТО, среди прочего, аргументом о приближении неядерных ракетных систем к ее ядерным силам, что якобы подрывает их живучесть и стратегический баланс. И вот теперь демонстрируемая уязвимость ядерной триады РФ в войне против Украины делает эту аргументацию бессмысленной. Расширится НАТО или нет - новая уязвимость российских ядерных сил не исчезнет", - заверил Ижак.

В то же время аналитик подчеркнул, если РФ прекратит агрессию против Украины, то ее никто не будет трогать. В таком случае российское ядерное оружие не будет представлять угрозы для других, а "сгниет само по себе" в течение нескольких десятилетий.