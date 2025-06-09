Украина атаковала стратегические аэродромы РФ, которая постоянно привлекает компоненты ядерных сил для того, чтобы продолжать вести войну. Поэтому такое двойное назначение лишает страну "ядерного иммунитета", из-за чего возникает вопрос, насколько реальны ядерные угрозы России. Об этом говорится в материале "Эспрессо".
В частности эксперт Национального института стратегических исследований, соучредитель Концерна оборонной информации Алексей Ижак проанализировал такие угрозы и высказал свое мнение относительно их правдивости.
"Это хронический российский вопрос ядерной эскалации. В РФ его часто трактуют как право на иммунитет от наказания за агрессию. Российская ядерная доктрина в своем публичном изложении, закрепленная указом президента РФ №355 от 2 июня 2020 года и обновленная в ноябре 2024 года, предусматривает чрезвычайно широкий перечень оснований для применения ядерного оружия. Такая размытость формулировок создает впечатление, что Россия оставляет за собой право на ядерную эскалацию почти в любых критических обстоятельствах на поле боя", - объяснил специалист.
В то же время, как говорит эксперт, в реальном мире "максималистская трактовка" теряет свой смысл. По его словам, настоящая война показывает, что ядерные угрозы являются существенными только тогда, когда речь идет об исключительных обстоятельствах, а именно угрозе существованию государства.
"Это является общепризнанным критерием, которого придерживаются другие ядерные государства и который воспринимается большинством неядерных стран. Иначе - разрушается мировой ядерный порядок. И вряд ли Россия готова, а другие ядерные державы позволят ей выйти за эти пределы", - подчеркнул Ижак.
Также он отметил, что РФ постоянно использует компоненты ядерных сил для ведения войны против Украины. В частности российские системы двойного назначения, а именно Искандер-М, Искандер-К, "Кинжал", Су-24М, Су-34, Ту-22М3 часто используются Россией в обычном снаряжении для ударов по нашему государству. Поэтому в таком случае РФ не должна ждать того, что их ядерный статус сможет предоставить им тот или иной иммунитет, считает эксперт.
"Украина систематически уничтожает и будет уничтожать эти системы на поле боя, и для Запада нет никакого аргумента, который мог бы опровергнуть логику действий Украины", - отметил специалист.
Он добавил, что страна-агрессор сама начала двигаться в этом опасном направлении и активно использовала его на публике, пока не появилась уязвимость ядерных платформ к новым средствам поражения.
В свою очередь уязвимыми оказались не только стратегические бомбардировщики, но и мобильные комплексы "Тополь-М" и "Ярс".
"На протяжении десятилетий Россия оправдывала свое сопротивление расширению НАТО, среди прочего, аргументом о приближении неядерных ракетных систем к ее ядерным силам, что якобы подрывает их живучесть и стратегический баланс. И вот теперь демонстрируемая уязвимость ядерной триады РФ в войне против Украины делает эту аргументацию бессмысленной. Расширится НАТО или нет - новая уязвимость российских ядерных сил не исчезнет", - заверил Ижак.
В то же время аналитик подчеркнул, если РФ прекратит агрессию против Украины, то ее никто не будет трогать. В таком случае российское ядерное оружие не будет представлять угрозы для других, а "сгниет само по себе" в течение нескольких десятилетий.
"Это будет лучший выход для человечества", - подытожил эксперт.
Ядерное оружие РФ - последние новости
Как писал УНИАН, ранее европейские журналисты раскрыли планы секретных ядерных объектов в России. По словам журналистов, в их распоряжении появились сотни схем, в частности, базы ракетных войск стратегического назначения, которая располагается в Оренбургской области, город Ясный.
"Закопанные ракетные шахты "лежат разбросанные" по голому ландшафту. Готовы запустить ядерные ракеты в любой момент, которые могут поразить Центральную Европу менее чем за 10 минут и опустошить целые города", - подчеркнули представители СМИ.
В то же время военный эксперт Олег Стариков ответил, угрожает ли россиянам утечка данных об их секретных ядерных объектах. Он считает, что это не представляет для России серьезной угрозы, поскольку Запад и так знает об этих объектах еще с 60-70-х годов.
Однако Стариков рассказал, что стены таких хранилищ имеют толщину до двух метров и могут выдержать прямое попадание ядерной бомбы мощностью 200 килотонн.