Два европейских издания получили сотни детальных планов ядерных баз Путина.

В руках европейских журналистов оказались детальные планы секретных ядерных объектов в России. Сообщается, что они практически находились в публичном доступе, ведь прикладывались к тендерной документации.

Датское издание Danwatch пишет, что непосредственно для хранения ядерного арсенала по сей день используются 11 объектов. Часть из них были специально расширены и модернизированы. Однако внутренние планы до текущего момента находились в строгом секрете. Журналисты заявляют, что в их распоряжении появились сотни схем, в частности, базы ракетных войск стратегического назначения, которая располагается в Оренбургской области, город Ясный.

"Закопанные ракетные шахты "лежат разбросанные" по голому ландшафту. Готовые запустить ядерные ракеты в любой момент, которые могут поразить Центральную Европу менее чем за 10 минут и опустошить целые города", - пишет СМИ.

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В документации содержится информация о том, что "ядерные" базы защищены современными средствами ПВО. Кроме того, были установлены расширенные системы электронного наблюдения и обороны, включая дистанционно управляемые пулеметы и автоматические гранатометы.

Также российские военные установили по внешнему периметру три уровня электрических заграждений, датчики радиоактивной и сейсмической активности, а также взрывостойкие двери, железобетонные стены и так далее. В сотрудничестве с немецким Der Spiegel, они проанализировали более двух миллионов документов из российских военных тендеров, которые Danwatch систематически изымал из публичной базы данных в течение многих месяцев.

В них описывается, в каких подвальных помещениях находятся защитные костюмы и где расположены шкафы с оружием. И подробно написано, где расположены диспетчерские и какие здания соединены между собой подземными тоннелями.

"Если вы можете понять, как проводится электричество или откуда поступает вода, и увидеть, как различные элементы связаны в системах, тогда вы можете определить сильные и слабые стороны и найти слабое место для атаки", - говорит бывший полковник и командир 1-го батальона военной разведки британской армии Филип Ингрэм.

Другие новости о российском ядерном оружии

Ранее УНИАН сообщал, что Россия устанавливает на истребители ядерные ракеты класса "воздух-воздух".

В докладе Разведывательного управления Министерства обороны США (DIA) кратко описывается использование Россией ядерной риторики в связи с войной в Украине, а также отмечается, что Москва "вряд ли применит ядерное оружие в конфликте, если только российское руководство не решит, что существует экзистенциальная угроза безопасности режима".

А вот британский военный эксперт Хэмиш де Бреттон-Гордон считает, что ядерный удар может стать единственным выходом для Путина в Украине.

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