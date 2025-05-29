По словам аналитика, западные страны давно знают о существовании этих баз.

Датские и немецкие журналисты нашли схемы секретных российских ядерных баз, одна из которых находится в Оренбургской области. Им удалось просмотреть более двух миллионов бумаг. На планах можно увидеть, где именно находятся склады оружия, подземные ходы и даже помещения для военных. Такой материал опубликовали датское издание Danwatch и немецкий журнал Der Spiegel.

В то же время военный эксперт Олег Стариков рассказал для "Телеграф", является ли критическим для России рассекречивание такой информации, кто может ею воспользоваться и повлияет ли эта уязвимость на войну с Украиной.

По словам аналитика, РФ хранит ядерное оружие в 11 объектах по всей стране. Эти базы находятся под защитой электронных систем, автоматических пулеметов и противовоздушной обороны.

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Стариков отметил, что раскрытая база в городе Ясный (Оренбургская область) состоит из нескольких частей. В нем есть жилой городок для военных, штаб, казармы, автопарк и склады. Самой секретной частью является ракетно-техническая база, где хранятся боеприпасы. По словам эксперта, туда даже не пускают большинство солдат.

Стариков отметил, что стены таких хранилищ имеют толщину до двух метров и могут выдержать прямое попадание ядерной бомбы мощностью 200 килотонн.

Когда у аналитика спросили об опасности утечки такой информации, он ответил, что это не представляет для России серьезной угрозы, ведь Запад и так знает об этих объектах еще с 60-70-х годов.

Ядерная угроза со стороны РФ - последние новости

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова высказалась о ядерной риторике Путина. По ее словам, глава РФ является "угрозой, в которую следует верить на слово".

"На данный момент не имеет значения, как мы интерпретируем его (Путина - УНИАН) слова. Мы просто должны верить в то, что он говорит, и понимать то, что он говорит. Он представляет угрозу не только для Украины, но и для всех, кто считает, что народы должны жить мирно", - подчеркнул Маркарова.

В то же время британский журналист и военный эксперт Хэмиш де Бреттон-Гордон считает, что ядерный удар может стать единственным выходом для Путина в Украине. По его словам, все предыдущие угрозы российского диктатора ядерным оружием были рассчитаны на то, что союзники Украины испугаются и сократят свою поддержку, однако этого не произошло.

Однако журналист подчеркнул, что использования тактического ядерного оружия Россией можно избежать. По его словам, для этого нужно гарантировать то, что НАТО нанесет ответный удар.

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