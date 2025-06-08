Россияне не продемонстрировали той точности, которая могла бы придать их атакам реальное практическое или символическое значение.

Массированный комбинированный удар по Украине, который был нанесен в ночь на 6 июня, стал ответом на спецоперацию СБУ "Паутина". Тем не менее вместо того, чтобы продемонстрировать силу российского диктатора Владимира Путина, он лишь подчеркнул его слабость. Такое мнение высказал политический аналитик Марк Галеотти в своей колонке для The Sunday Times.

"Ответный удар" Путина

Галеотти напомнил, что после поражения более чем 40 российских самолетов в ходе операции "Паутина", российские пропагандисты начали требовать нанести по Украине "удар возмездия". По словам аналитика, Путин мог первое время игнорировать атаку по российским аэродромам, но вместо этого решил дать "ответ". По сравнению с успешной спецоперацией СБУ атака по Украине только подчеркнула ограниченность главы Кремля.

"Киев обменял одну ночь страданий на уничтожение значительной части стратегических бомбардировщиков России и на то, чтобы опозорить Путина", - заявил в разговоре с аналитиком британский военный офицер, работающий с украинцами.

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Кроме того, "Паутина" привела к тому, что России пришлось усилить контроль за грузовыми перевозками. Для доставки дронов к местам назначения использовались коммерческие грузовики, которые теперь тщательно досматривает российская полиция. Это вызвало задержке как гражданских, так и военных грузов, подчеркнул Галеотти.

Все, что мог сделать Путин, это нанести очередную массированную атаку по Украине, к которым украинцы уже привыкли за последние три года, считает аналитик. Также россияне не продемонстрировали той точности, которая могла бы придать их атакам реальное практическое или символическое значение.

Путин не собирается останавливаться

Галеотти добавил, что Россия не находится на грани поражения. Она продолжает свое кровопролитное продвижение в Сумской области, открыв новое направление фронта. По словам аналитика, оккупанты находятся всего в 24 километрах от Сум.

Помимо этого российские спецслужбы активизируют свои усилия по ликвидации высокопоставленных сотрудников СБУ, поделился аналитик. Он не исключает, что Россия, возможно, еще планирует более тонкое "возмездие", но потребность Путина выглядеть жестким уже заставила его растратить накопленные запасы ракет и дронов на удар, который не дал Москве необходимого результата.

Также Галеотти обратил внимание на то, что российские шпионы действуют гораздо менее эффективно на территории Украины, чем на Западе, где они убивали перебежчиков и сжигали торговые центры.

Аналитик считает, что украинцы доказали, что способны переиграть Путина, ведя свою собственную гибридную войну с гораздо большей эффективностью. Он подчеркнул, что у Москвы все еще есть шансы на победу, но теперь она оказалась на стороне аутсайдеров.

Операция "Паутина" - важные новости

Напомним, что 1 июня Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию по уничтожению вражеской бомбардировочной авиации в тылу России. В частности, украинские дроны тогда поразили самолеты А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Источник в Службе безопасности Украины рассказывал УНИАН, что РФ пытается преуменьшить масштабы потерь стратегической авиации после операции СБУ "Паутина". По его словам, они размещают вместо поврежденных самолетов другие, которые не повреждены.

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