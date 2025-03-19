Комплекс активной защиты "Арена-М" можно установить на танки Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М.

Россияне показали модернизированный танк Т-72Б3М с комплексом активной защиты "Арена-М", который может перехватывать противотанковые ракеты. Машина якобы уже доехала до фронта. Об этом со ссылкой на российские источники сообщает "Милитарный".

На башне танка можно видеть пусковые установки для контрбоеприпасов и радиолокационную аппаратуру, которая в активном режиме обнаруживает скоростные объекты и подает сигнал на их перехват.

При обнаружении угрозы система вычисляет ее параметры, после чего посылает сигнал на запуск специального перехватчика, который взрывается в воздухе и поражает цель направленным потоком обломков.

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Известно, что комплекс активной защиты "Арена-М" можно установить на танки Т-72Б3, Т-80БВМ, Т-90М, а также боевые машины "Терминатор", которые прошли соответствующую модернизацию.

Комплексы активной защиты - последние новости

Недавно россияне представили новую версию Т-90М с активной защитой. На башне танка можно видеть дополнительные датчики, а также оборудование, которое ранее там не устанавливали.

По мнению специалистов, "Арена-М" может повысить шансы Т-90М на выживание, однако машина все равно будет довольно уязвимой.

Некоторые из специалистов даже считает, что реальный мотив публичного появления комплекса активной защиты - это убедить экипажи российских танков в том, что они не идут на верную смерть.

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