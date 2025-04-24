Такие корабли могут обнаруживать боеприпасы как в воде, так и в морском грунте, не входя в опасную зону.

24 апреля на Средне-Невском судостроительном заводе спустили на воду новый морской тральщик проекта 12700, который получил имя "Полярный". Об этом сообщает российская Объединенная судостроительная корпорация (ОСК).

По словам самих россиян, такие корабли относятся к "новому поколению минно-тральных сил". Они предназначены для борьбы с морскими минами. В отличие от предшественников, представители проекта 12700 могут обнаруживать боеприпасы как в воде, так и в морском грунте, не входя в опасную зону.

Морские тральщики проекта 12700 имеют корпус из монолитного стеклопластика, который сформировали с помощью метода вакуумной инфузии.

Видео дня

"Масса такого корпуса значительно ниже металлического, а прочность - выше", - говорится в заявлении ОСК.

Стоит сказать, что "Полярный" стал десятым морским тральщиком проекта 12700. Первый такой корабль - "Александр Обухов" - передали российскому флоту в 2016 году.

По данным из открытых источников, водоизмещение тральщика проекта 12700 составляет 890 тонн при длине 61 м и ширине 10 м. Корабль имеет одну зенитную артиллерийскую установку АК-306 калибра 30 миллиметров. Предусмотрено наличие переносных зенитно-ракетных комплексов и минно-торпедного вооружения.

Российский флот - главное

Напомним, в марте россияне спустили на воду новый атомный подводный крейсер "Пермь". Он должен стать первой многоцелевой подводной лодкой, вооруженной "гиперзвуковыми" ракетами типа "Циркон".

А в январе УНИАН сообщил, что на атомном ракетном крейсере "Адмирал Нахимов", который много лет находится на ремонте, запустили ядерный реактор.

Кремлевские пропагандисты называют ракетный крейсер "самым мощным российским кораблем". Предполагается, что он будет нести "Цирконы", "Ониксы" и "Калибры".

Вас также могут заинтересовать новости: