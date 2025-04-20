По поводу характеристик российского истребителя пятого поколения остается много вопросов.

Россия планирует увеличить свой флот истребителей пятого поколения Су-57 Felon, однако есть сомнения относительно того, способен ли российский самолет бросить серьезный вызов мощному превосходству НАТО в воздухе. Такое мнение выразил президент центра военной модернизации Warrior Maven, экс-сотрудник Пентагона Крис Осборн в своей статье для 19FortyFive.

По его словам, на сегодняшний день мало что известно о том, какую угрозу представляет российский истребитель для противников. В России, как отметил Осборн, не раскрывают информацию о его вычислительной технике, интерфейсах вооружения, сенсорах и возможностях взаимодействия пилотируемых и беспилотных систем.

"Конечно, если судить по конфигурации, Су-57 выглядит малозаметным благодаря своему корпусу с комбинированным крылом и закругленному фюзеляжу. Дополнительные характеристики Су-57 предполагают, что он может развивать скорость до 2 Махов и преодолевать расстояние до 2200 миль. Это делает самолет немного медленнее, чем F-22, который, как сообщается, может развивать скорость до 2,25 Маха", - пояснил эксперт.

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По его словам, российский Су-57 может не обладать тяговооруженностью, которая будет способна соперничать с F-22.

Отмечено, что Felon оснащен радаром с активной решеткой электронного сканирования и радаром с фазированной решеткой, а также комплексом средств радиоэлектронного противодействия.

Кроме того, истребитель использует технологию инфракрасного поиска и сопровождения, аналогичную используемой на F/A-18, которая позволяет самолетам действовать в условиях повышенной опасности глушения.

"Независимо от того, в какой степени Felon действительно может конкурировать с американскими самолетами 5-го поколения, российские самолеты следующего поколения в первую очередь страдают от проблемы численности. Их не так много. Многочисленные отчеты говорят о том, что в настоящее время в эксплуатации находится от четырех до 15 самолетов Felon, а российское информационное агентство ТАСС сообщило о планах страны приобрести 76 Су-57 в течение следующих пяти лет", - добавил эксперт.

По его словам, к сравнению, США эксплуатируют как минимум 300 самолетов F-35, что дает Америке и НАТО значительное превосходство, когда речь идет о возможной войне в воздухе с использованием Су-57.

Какие проблемы имеет Су-57

Как писал УНИАН, ранее военный обозреватель Айзек Сейтц рассказал, что российский Су-57 "скован" кучей проблем. Хотя самолет призван конкурировать с американскими F-22 и F-35, однако медленный объем промышленного производства в РФ серьезно ограничивает его развертывание.

Эксперт пояснил, что Китай и США создали прочные и интегрированные истребительные флоты пятого поколения, а России приходится в этом вопросе "иограть в догонялки".

В свою очередь, экс-сотрудник Пентагона Крис Осборн назвал критическую проблему российского Су-57. По его словам, она заключается в неясности, сможет ли РФ масштабировать производство истребителя.

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