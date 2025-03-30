В частности, промышленная база РФ далека от готовности к массовому производству данного самолета, отметил обозреватель.

Российский истребитель Су-57 призван конкурировать с американскими F-22 и F-35. Однако медленный объем промышленного производства в России серьезно ограничивает его развертывание, делая будущую эффективность истребителя зависимой от решения существенных проблем. Об этом пишет военный обозреватель, экс-аналитик разведки Айзек Сейтц в своей статье для 19FortyFive.

По словам автора, Су-57 отличается усовершенствованной конструкцией стелс, сверхманевренностью и сложной авионикой. Он может выполнять миссии по завоеванию превосходства в воздухе, наземные атаки и разведку, а также был испытан в боевых условиях в Сирии и в Украине. Но сегодня Россия сталкивается с рядом серьезных проблем, особенно связанными с производством двигателей, экономическим напряжением из-за продолжающейся войны и ограниченным опытом в области стелс.

Как отметил Сейтц, Китай и США создали прочные и интегрированные истребительные флоты пятого поколения. Россия же все еще "играет в догонялки" в этом отношении.

Видео дня

"Су-57 имеет перед собой сложнейшую задачу. Хотя это более или менее хороший самолет, промышленная база России далека от готовности к массовому производству малозаметного самолета в желаемом объеме", - констатировал эксперт.

Су-57 - заявленные характеристики

По словам Сейтца, одним из самых примечательных аспектов Су-57 является его сверхманевренность, достигаемая за счет сочетания двигателей с вектором тяги и передовой аэродинамической конструкции. Эта обтекаемая конструкция позволяет самолету выполнять сложные маневры, которые могут иметь решающее значение в сценариях воздушного боя.

На Су-57 установлены два двигателя Saturn Izdeliye 30, которые обеспечивают максимальную скорость 2 Маха и дальность полета около 3500 километров, отметил эксперт.

"Кабина Су-57 оснащена современной авионикой и стеклянной компоновкой кабины с большими многофункциональными дисплеями и индикатором на лобовом стекле (HUD). Пилот получает поддержку от усовершенствованной системы управления полетом и ряда датчиков, включая активную электронно-сканирующую решетку (АФАР), инфракрасную систему поиска и сопровождения (IRST) и комплекс радиоэлектронной борьбы (EW). Эти системы обеспечивают пилота всесторонней ситуационной осведомленностью и позволяют Су-57 поражать несколько целей одновременно", - говорится в публикации.

Отмечается, что Су-57 предназначен для перевозки широкого спектра ракет класса "воздух-воздух", "воздух-земля" и противокорабельных ракет, а также высокоточных бомб. Его внутренние отсеки вооружения могут вместить до четырех ракет класса "воздух-воздух" Р-77 или Р-74, в то время как дополнительные узлы подвески на крыльях позволяют нести более крупные боеприпасы. Самолет также оснащен 30-мм пушкой ГШ-30-1 для ближнего боя.

Су-57 - какие главные проблемы

Основной проблемой Су-57 автор называл медленное производство по разным причинам. В частности, у России не было предшествующей инфраструктуры или промышленности, знакомой с технологией стелс, что делает сборку истребителя медленным и сложным процессом.

Кроме того, данный истребитель значительно дороже любого другого российского истребителя. При цене в 35 миллионов долларов за самолет он значительно дешевле любых американских самолетов, но все равно дороже других самолетов РФ.

"Поскольку Россия находится в разгаре продолжающейся войны, российская экономика испытывает напряжение с разных сторон, что еще больше усложняет производство Су-57", - добавил обозреватель.

Напомним, ранее американский журналист Калеб Ларсон пришел к віводу, что, несмотря на свою усовершенствованную авионику и некоторые функции малозаметности, Су-57 отстает от западных аналогов в некоторых важных сферах.

Вас также могут заинтересовать новости: