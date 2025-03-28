По словам эксперта, программа Су-57 в России сталкивается со значительными трудностями.

Су-57, который в НАТО называют "Фелон", является амбициозной попыткой России создать малозаметный истребитель пятого поколения, чтобы конкурировать с американскими F-22 и F-35. Несмотря на свою усовершенствованную авионику, внутреннее хранилище оружия и некоторые функции малозаметности, он отстает от западных аналогов в некоторых важных сферах, в том числе в дизайне малозаметности и нестелсовых соплах двигателей. Об этом пишет американский журналист Калеб Ларсон для 19fortyfive, который также освещал войну в Украине.

"На фоне текущих производственных проблем и войны России в Украине программа Су-57 сталкивается со значительными трудностями, что ограничивает экспортный потенциал. Несмотря на сообщения о заинтересованности со стороны Алжира и предложения Индии, остается неопределенность в отношении производственных мощностей и сроков, что делает будущее "Фелона" как экспортного истребителя весьма сомнительным", - проанализировал эксперт.

Что известно о Су-57?

В теории Су-57 является самым современным российским истребителем, который был разработан с учетом возможностей самолетов пятого поколения, поэтому он должен был конкурировать с американскими истребителями F-35 и F-22.

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"Благодаря сочетанию передовой авионики, хорошей маневренности и некоторых характеристик малозаметности, Су-57 знаменует собой наиболее согласованную попытку России создать малозаметный истребитель. Но "Фелон", безусловно, имеет свою долю проблем, а это означает, что продажа истребителя другим странам будет действительно трудной задачей", - заметил Ларсон.

Чем российский самолет отличается от западных?

Несмотря на то, что Россия рекламирует Су-57 как малозаметный истребитель, этот самолет имеет несколько внешних отличий по сравнению с более совершенными истребителями пятого поколения, пишет журналист.

"Как и F-35 и F-22, Су-57 сохраняет свое вооружение внутри и, вероятно, использует радиопоглощающие материалы для усиления своей малозаметности, что имеет целью уменьшить радиолокационное сечение Су-57. Однако, определенные части конструкции, в частности, явно незаметные сопла двигателей, а также некоторые элементы обшивки самолета, почти наверняка менее незаметны, чем их американские или даже китайские коллеги. Это может оказаться значительным препятствием в условиях жесткой конкуренции с современными системами противовоздушной обороны", - объяснил автор материала.

Кто мог приобрести такие самолеты?

Несмотря на постоянные проблемы с производством и закупкой для своих ВВС, российские СМИ сообщали, что неназванная иностранная страна начнет использовать Су-57 в 2025 году. Позже стало известно, что Алжир оказался первой страной, которая купила "Фэлон".

"Первый иностранный заказчик перспективного многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57Е начнет эксплуатировать этот самолет, который будет поставлен "Рособоронэкспортом", в 2025 году", - отметил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

По словам эксперта, экспортный вариант Су-57Е, скорее всего, будет чуть менее мощным, чем отечественный вариант, который был разработан для РФ, особенно в части авионики и средств радиоэлектронной борьбы, чтобы сохранить технологическое авиационное преимущество России.

"Совсем недавно Россия предложила Су-57 для экспорта в Индию, чтобы усилить сокращающиеся истребительные эскадрильи страны и лучше противостоять растущей угрозе со стороны Китая. Интересно, что истребитель был предложен Индии в рамках полной передачи технологии, которая будет осуществляться в Индии, что свидетельствует о потенциальном обходном пути для обхода медленного производства в России", - говорится в материале.

Каковы перспективы экспорта Су-57?

Ларсон говорит, что перспективы экспорта российского самолета неизвестны, ведь война в Украине заставила оборонную промышленность РФ сосредоточиться на производстве насущных потребностей военного времени вместо того, чтобы инвестировать в более долгосрочные будущие проекты.

"Хотя российский оборонный бюджет находится на исторически высоком уровне, невиданном с пьянящих времен холодной войны, подавляющее большинство этого финансирования идет на поддержку наземной войны.Поэтому ресурсы направляются на производство беспилотников и ракет, а также артиллерийских боеприпасов, а также на рекрутинговые усилия в виде значительных бонусов при поступлении на военную службу, что является мерой, которая принимается для избежания политически непопулярной мобилизации", - напомнил эксперт.

Журналист отметил, что пока непонятно, сколько Су-57 будет для экспорта и когда они будут поставлены. Несмотря на объявление о новом соглашении с Алжиром, выполнение этого контракта может быть сложной задачей и конкурировать с более насущными оборонными приоритетами РФ.

"В ближайшей перспективе будущее Су-57 "Фэлон" как жизнеспособной экспортной платформы остается под вопросом", - подытожил Ларсон.

Российская авиация - последние новости

Ранее эксперт рассказал, в чем проблема российского истребителя МиГ-35. По его словам, истребитель имеет проблемы как на внутреннем, так и на экспортном рынках, а война в Украине еще больше усложнила производство и выполнение экспортных контрактов.

Также эксперт объяснил, что не так с новым российским истребителем Су-75. Он отметил, что этот самолет имеет много препятствий, включая и международные санкции, которые серьезно повлияли на сроки разработки и производственные возможности.

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