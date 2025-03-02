В сети обсуждают возможную продажу Россией указанных самолетов Ирану.

Ключевая проблема российского истребителя Су-57, от которой он не может избавиться, заключается в неясности, сможет ли РФ масштабировать его производство. Об этом пишет президент Центра военной модернизации Warrior Maven, экс-сотрудник Пентагона Крис Осборн в своей статье для 19FortyFive.

Он напомнил, что в сети обсуждают возможную продажу Россией указанных самолетов Ирану, что вызывает обеспокоенность у Израиля и НАТО.

"С ограниченными оперативными числами и неясными эксплуатационными характеристиками по сравнению с американским F-35 Иран столкнется с существенными недостатками. Тем не менее, российско-иранская сделка по Су-57 символически и стратегически бросила бы вызов региональной безопасности, вызвав международное внимание", - отметил Осборн.

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По его словам, обсуждения того, что Россия будет стремиться экспортировать свой истребитель Су-57, не прекращаются. И недавно российский Су-57 был замечен в Иране. Наиболее вероятной причиной называют то, что самолет остановился там для дозаправки по пути обратно с авиашоу Aero India, и это не обязательно указывает на какой-либо интерес Ирана к приобретению самолета, хотя предположения на этот счет существуют уже довольно давно, напомнил Осборн.

При этом автор акцентировал, что Россия не добилась достаточного успеха в масштабировании производства Су-57 даже для собственного флота.

Точное количество действующих Су-57 трудно определить с точностью, но многочисленные публичные отчеты указывают на то, что у России есть где-то от 15 до 29 Су-57, тогда как вооруженные силы США уже эксплуатируют около 630 F-35, и, по оценкам Lockheed Martin, к 2030 году на европейском континенте, скорее всего, будет около 600 F-35.

"Если Иран действительно приобретет Су-57, он столкнется с аналогичным дефицитом численности и, возможно, будет плохо оснащен, чтобы сравниться с Израилем или США в воздухе… Тем не менее, угроза Су-57 вполне реальна, при условии, что Россия действительно сможет производить их в больших масштабах", - констатировал Осборн.

Напомним, ранее УНИАН писал, что на днях российский истребитель "пятого поколения" Су-57 засняли на иранской авиабазе в городе Бендер-Аббас.

По словам специалистов, Су-57 приземлился в Иране на пути домой с международного авиасалона Aero India 2025, который проходил в индийском городе Бенгалуру.

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