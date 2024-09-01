Переоборудованный контейнеровоз может усилить флот КСИР.

В 2022 году Иран начал строительство своего первого авианосца. Спустя два года строительство "Шахид Бахман Багери" близится к завершению.

Издание The Telegraph пишет, что почти 800-футовое судно имеет наклонную полетную палубу с разметкой, помогающей направлять приземляющиеся самолеты.

Bagheri не принадлежит иранскому флоту. Судно входит в состав военно-морского флота Корпуса стражей исламской революции. Революционные гвардейцы отделены от обычных вооруженных сил, потому что многие страны, в тои числе США, относят их к террористическим организациям.

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Регулярный флот патрулирует дальние воды с помощью подводных лодок и небольших устаревших фрегатов. КСИР с его ракетами, быстроходными катерами и беспилотниками действует в основном в Персидском заливе - операции, которые часто включают преднамеренные провокации, такие как преследование или захват иностранных судов и сбивание иностранных беспилотников в международном воздушном пространстве.

Таким образом, КСИР скоро станет намного мощнее - с морской платформой, которая может увеличить дальность действия беспилотников Ирана.

Bagheri - это грубое судно. Если крупные ВМС строят авианосцы с киля вверх с наклонными полетными палубами, чтобы оптимизировать полетные операции, то КСИР наклонил полетную палубу Bagheri, потому что у него не было другого выбора.

Будучи переоборудованным контейнеровозом, Bagheri имеет громоздкую надстройку, которая тянется по всей ширине корпуса в районе кормы. У нормального авианосца есть один или несколько небольших "островков" надстройки, расположенных с одной стороны, что означает, что самолеты могут заходить на посадку через корму - но для самолетов, садящихся на Bagheri, это невозможно. Чтобы максимально увеличить длину полетной палубы, конструкторам корабля не оставалось ничего другого, как развернуть палубу под углом к надстройке - импровизация, которая потребовала неловко продлить палубу над левым бортом корабля.

Другими словами, наклонная палуба Bagheri не делает того, что делают наклонные палубы на авианосцах ВМС США: увеличивает скорость, с которой корабль может запускать и сажать самолеты. Даже с наклонной палубой Bagheri - это авианосец с одним самолетом на борту: его наклонная взлетно-посадочная полоса, в отличие от американских авианосцев, используется как для посадки, так и для запуска. В носовой части корабля имеется трамплин, позволяющий поднимать в воздух самолеты с более тяжелым грузом.

Конструкция Bagheri указывает на то, что его авиагруппа, вероятно, будет в основном многоразовой, предназначенной для возвращения на корабль между миссиями. В основном это может быть носитель Shahed-129, который способен нести датчики и небольшие управляемые боеприпасы на расстояние до тысячи миль.

Хотя Shahed-129 не обязательно нужен авианосец, чтобы преодолеть всю ширину Персидского залива, развертывание с корабля в море может расширить зону его действия. Если Тегеран расширит сферу деятельности КСИР, то Bagheri и авиакрыло самолетов Shahed-129 могут возглавить это направление.

Военно-морские силы Ирана - последние новости

Ранее новый иранский фрегат "Саханд" перевернулся и затонул буквально на ровном месте. По мнению экспертов, причиной этого могли стать ошибки, сделанные при создании корабля.

Впрочем, учитывая, что ранее с кораблем все было хорошо, эксперты не исключают и диверсии.

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