Корабль "Шахид Махдави" строят для нужд Корпуса стражей Исламской революции.

Опубликованная недавно фотография дает лучшее на сегодня представление о необычном иранском корабле-носителе БПЛА. Об этом сообщает The War Zone.

Речь идет о так называемом "передовом базовом корабле", переоборудованном из обычного коммерческого судна - контейнеровоза Perarin. Новый "авианосец" дополнит похожий корабль, получивший название "Шахид Махдави".

Дата последней фотографии "Шахида Махдави" неизвестна. Эксперты отмечают, что палуба корабля выглядит более завершенной, чем на более ранних фото. В частности, на ней можно видеть соответствующие маркировки.

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Интересно, что до сих пор достоверно неизвестно назначение корабля. Специалисты предполагают, что он сможет запускать достаточно крупные беспилотные аппараты с большой продолжительностью полета.

Возможно, на корабле будут базироваться БПЛА Mohajer-6, Shahed-129 и Kaman-12. Они могут применять небольшие бомбы и управляемые ракеты, способные, в частности, повредить или даже потопить вражеский корабль.

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Ранее стало известно, что новый иранский фрегат "Саханд" перевернулся и затонул буквально на ровном месте.

По мнению экспертов, причиной этого могли стать ошибки, сделанные при создании корабля - иранские инженеры якобы "перестарались" с его усилением.

Впрочем, учитывая, что ранее с кораблем все было хорошо, эксперты не исключают и диверсии.

Также напомним, что ранее Иран представил в России один из своих самых мощных ударных дронов - Mohajer-10.

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