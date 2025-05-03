Для таких военных предусмотрено сокращение срока подготовки и снижение уровня нагрузок.

Военнослужащие из бывшей категории "ограниченно годных" с 1 мая будут проходить обновленную программу базовой подготовки, которая учитывает особенности их физического состояния.

Об этом сообщает Стратком ВСУ. Отмечается, что обновленная программа для таких военнослужащих предусматривает:

сокращение срока подготовки до одного месяца (вместо 45 суток);

снижение уровня физических нагрузок;

формирование отдельных учебных подразделений (рот или взводов).

В Страткоме напомнили, что это касается военнослужащих, пригодных к службе в частях обеспечения, подразделениях охраны, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, а также подразделениях логистики, связи и охраны.

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"Речь идет о военнослужащих, которые только что призваны на службу, и тех, кто ранее проходил обучение на кафедрах военной подготовки или по разным причинам проходит БЗВП повторно", - говорится в сообщении.

Подготовка военнослужащих в Украине

15 апреля Генштаб сообщил об обновлении программы базовой общей военной подготовки (БОВП) для военнослужащих из бывшей категории "ограниченно годных", которые в соответствии с изменениями в законодательстве должны проходить службу исключительно в тыловых частях - согласно решению военно-врачебной комиссии.

Как рассказывал главный сержант ВСУ Александр Косинский, сейчас в учебных центрах есть проблема с привлечением квалифицированных инструкторов с боевым опытом. В частности, довольно часто приходят инструкторы с боевым опытом, но имеют ранения, что снижает их способность обучать.

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